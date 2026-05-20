Πέραν του βασικού Τζολάκη το μέλλον των Πασχαλάκη και Μπότη στον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αβέβαιο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν 2 κινήσεις για γκολκίπερ.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη αρχίσει τις πρώτες συζητήσεις σε εσωτερικό επίπεδο για την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας περιόδου. Ξεκινώντας από την θέση του γκολκίπερ και πέρα θα γίνουν κινήσεις σχεδόν σε όλες τις γραμμές.

Ως προς την θέση του γκολκίπερ ωστόσο είναι πιθανό να προκύψουν δύο νέα πρόσωπα κάτω από την εστία του Ολυμπιακού. Και αυτό διότι ο έμπειρος Πασχαλάκης - του οποίου τελειώνει το συμβόλαιό του - φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει ενώ ο Μπότης δεν έχει κλείσει ακόμα με νέο συμβόλαιο. Σε αυτήν την θέση πρακτικά υπάρχει ως σίγουρος ως προς το ρόστερ ο Νο1 Κωνσταντής Τζολάκης και μετά υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά όπως ο Κουράκλης.

Από εκεί και πέρα η εκτίμηση που υπάρχει ως προς τις θέσεις θα αποκτηθεί ένας στόπερ, υπό προϋποθέσεις ένας δεξιός και αριστερός μπακ και ένα εξάρι για το κέντρο. Υπάρχει η επιστροφή του Φορτούνη (που όμως είναι πιθανό να υπολογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ) και για μπροστά το παραθυράκι για ένα δεκάρι για να συμπληρώσει τον Τσικίνιο, τουλάχιστον έναν εξτρέμ και ένα ενδεχόμενο για έναν στράικερ ή έναν παίκτη που να παίζει και φορ και στις θέσεις πίσω από αυτόν.

Ως προς την θέση του φορ πχ εφόσον γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ και δεν προκύψει αποχώρηση θα υπάρχει μία τριάδα με Ελ Καμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Για όλα αυτά ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές μεταξύ των ανθρώπων του Ολυμπιακού (με τον Μεντιλίμπαρ φυσικά) και θα υπάρξει και συνέχεια.