Το ζεύγος Μάρεϊ βάζει challenge σε Ρότζερ και Μίρκα Φέντερερ (vid)

Σε δοκιμασία θέλουν να βάλουν το ζεύγος Φέντερερ ο Άντι Μάρεϊ και η σύζυγος του Κιμ Σίαρς.

Ο Βρετανός τενίστας που είναι και ο τελευταίος στην ιστορία από το "νησί" που έχει κερδίσει Grand Slam προκαλεί τον Ρότζερ Φέντερερ να αποδεχτεί το challenge των 100 βολέ μαζί με την σύζυγο του Μίρκα.

Η σύζυγος του Ελβετού τενίστα ήταν επαγγελματίας τενίστρια στα νιάτα της αλλά όταν γνώρισε τον Ρότζερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ και αποφάσισε να κάνει μαζί του οικογένεια άφησε στην άκρη τη ρακέτα της.

Ο Άντι και η Κιμ προκαλούν τον κόσμο του τένις να δοκιμάσει την τύχη του αλλά περιμένει video από τον Ρότζερ και την Μίρκα. Τι μόνο ο Φέντερερ θα βάζει... δύσκολα;

A challenge to all tennis players and fans... The volley challenge. There was no bickering during the filming of the video although I think the last volley was aimed at my head... I can't be the only one that wants to see Rog and Mirka hitting a few balls together.. pic.twitter.com/c0lMnNuSSQ

— Andy Murray (@andy_murray) April 9, 2020