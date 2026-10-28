Οι Τίμπεργουλβς θα κληθούν να παίξουν για τουλάχιστον δύο μήνες χωρίς τον Άντονι Έντουαρντς.

Η Μινεσότα ξεκίνησε με 3-1 στο ΝΒΑ, όμως τώρα τους κόβονται τα... φτερά γιατί θα αναγκαστούν να παίξουν για αρκετό διάστημα χωρίς τον ηγέτη τους.

Ο Άντονι Έντουαρντς θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο δεξί του γόνατο που τον ταλαιπωρεί και θα απουσιάσει για τουλάχιστον δύο μήνες σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Ο Ant-Man μετρά φέτος 33.3 πόντους στο ΝΒΑ και είναι δεύτερος σκόρερ. Επίσης έχει 4.8 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά παιχνίδι. Πλέον θα πέσει περισσότερο βάρος στον Λαμέλο Μπολ, στον ΜακΝτάνιελς, στον Κουμίνγκα και στον Γκομπέρ. Αλλά το κενό του Έντουαρντς δεν κρύβεται.