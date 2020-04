Η Βένους Ουίλιαμς έπαθε... πλάκα με τους κοιλιακούς του Ντιμιτρόφ (vid)

Εκείνη μια από τις μεγάλες κυρίες του παγκόσμιου τένις. Η πρώτη Αφροαμερικανίδα στην open era που ανέβηκε στο Νο1 και η 2η μετά από την αδελφή της, Σερένα, που κατέκτησε Grand Slam.

Σήμερα στα 39 της η Βένους Ουίλιαμς συνεχίζει να παίζει τένις σε επαγγελματικό επίπεδο συμμετέχοντας στα Grand Slam, και όχι μόνο, και ζει στην Φλόριντα.

Εκείνος έφτασε έως το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει παίξει σε δυο ημιτελικούς Grand Slam. Είναι ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ από την Βουλγαρία, που μένει μόνιμα στις ΗΠΑ, και πριν από κάποια χρόνια είχε γίνει ... πρώτο θέμα λόγω του έρωτα του με την Μαρία Σαράποβα!

Η Βένους και η Γκριγκόρ "έσμιξαν" τον καιρό του κορονοϊού μέσα από τα social media για να συζητήσουν... Η κουβέντα ξέφυγε ο Βούλγαρος σήκωσε την μπλούζα του για να δείξει στην Βένους τα αποτελέσματα που έχει η γυμναστική εκείνη είδε τους κοιλιακούς και ... λιποθύμησε!

Συμφώνησαν πάντως πως όταν αρχίσει ξανά η σεζόν θα ενωθούν για να παίξουν στο διπλό μικτό!

Venus Williams coaxing, patiently waiting, then fake-fainting at the sight of Grigor Dimitrov's abs is FULL LOLz. Golden moment

