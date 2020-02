Ήταν αυτό που δεν ήθελε αλλά του συνέβη.

Ο Μάλεκ Τζαζίρι ταξίδεψε από την Τυνησία στο Ντουμπάι με όνειρα αλλά του τα χάλασε η κλήρωση.

Στον 1ο γύρο του τουρνουά του Ντουμπάι κληρώθηκε με το Νο1 του κόσμου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Πριν από την κλήρωση είχε δηλώσει πως δεν θέλει να παίξει πάλι με τον Φέντερερ ή με τον Τζόκοβιτς... Η κληρωτίδα όμως είχε... κέφια.

Ο 36χρόνος είχε κληρωθεί στον 1ο γύρο το 2013 με τον Φέντερερ, στον 2ο το 2016 με τον Τζόκοβιτς και το 2017 στον 1ο με τον Μάρεϊ. Το 2018 είχε κάνει σπουδαία πράγματα και είχε κερδίσει και τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Τζαζίρι ήταν στην αίθουσα την ώρα της κλήρωσης και αξίζει να δείτε την αντίδραση του:

Jaziri before the draw: "Hopefully this year the draw will be good for me. Usually I play seeded players here, I've played Roger, i've played Novak!" @M_Jaziri | @DDFTennis pic.twitter.com/GZ4io9JZhr

— ATP Tour (@atptour) February 22, 2020