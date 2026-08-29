Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Παναιτωλικός - Καλαμάτα και οι «μάχες» στην Premier League
Σάββατο σήμερα (29/08) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, με τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να έχουν ήδη ξεκινήσει.
Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 14:30 (Nova Sports Premier League), με τη Λίβερπουλ να υποδέχεται στο Άνφιλντ τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αργότερα στις 16:30 (Nova Sports 6), η Κολωνία θα φιλοξενήσει τη Χόφενχαϊμ και την ίδια ώρα η Μάιντζ την Πάντερμπορν (Nova Sports 5), η Έλβσμπεργκ τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (Nova Sports 4) η Λειψία τη Γκλάντμπαχ (Nova Sports 3) και η Ουνιόν Βερολίνου την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Nova Sports 2).
Στις 17:00, η Μπόρνμουθ θα αντιμετωπίσει την Έβερτον (Nova Sports Premier League) και η Κόβεντρι τη Χαλ (Nova Sports Start), ενώ στις 18:00 η Λεβάντε τη Μπέτις (Cosmote Sport 6). Αργότερα στις 19:30 ο Βόλος Elabet θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τον Ηρακλή (Cosmote Sport 9), η Τότεναμ με τη Νιούκαστλ (Nova Sports Premier League), η Ντόρτμουντ με το Αμβούργο (Nova Sports Prime), η Σασουόλο με την Τορίνο (Cosmote Sport 3), η Φιορεντίνα με τη Φροζινόνε (Cosmote Sport 1) και η Μόντσα με την Ουντινέζε (Cosmote Sport 2).
Στις 20:00 η Ρεάλ Σοσιεδάδ θα αναμετρηθεί με την Εσπανιόλ (Cosmote Sport 5) και η Ακαντέμικ Βισέου με την Πόρτο (Cosmote Sport 4). Στις 21:30 Παναιτωλικός και Καλαμάτα θα ερθούν αντιμέτωποι μεταξύ τους (Cosmote Sport 6), ενώ ένα τέταρτο αργότερα η Γιουβέντους θα φιλοξενήσει στην έδρα τη την Πάρμα (Cosmote Sport 1). Τέλος στις 22:30 (Cosmote Sport 7) η Σεβίλλη θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30, Nova Sports Premier League)
- Κολωνία - Χόφενχαϊμ (16:30, Nova Sports 6)
- Μάιντζ - Πάντερμπορν (16:30, Nova Sports 5)
- Έλβσμπεργκ - Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30, Nova Sports 4)
- Λειψία - Γκλάντμπαχ (16:30, Nova Sports 3)
- Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30, Nova Sports 2)
- Μπόρνμουθ - Έβερτον (17:00, Nova Sports Premier League)
- Κόβεντρι - Χαλ (17:00, Nova Sports Start)
- Λεβάντε - Μπέτις (18:00, Cosmote Sport 7)
- Βόλος Elabet - Ηρακλής (19:30, Cosmote Sport 9 - Live από Gazzetta)
- Τότεναμ - Νιούκαστλ (19:30, Nova Sports Premier League)
- Ντόρτμουντ - Αμβούργο (19:30, Nova Sports Prime)
- Σασουόλο - Τορίνο (19:30, Cosmote Sport 3)
- Φιορενίνα - Φροζινόνε (19:30, Cosmote Sport 1)
- Μόντσα - Ουντινέζε (19:30, Cosmote Sport 2)
- Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ (20:00, Cosmote Sport 5)
- Ακαντέμικ Βισέου - Πόρτο (20:00, Cosmote Sport 4)
- Παναιτωλικός - Καλαμάτα (21:30, Cosmote Sport 8 - Live από Gazzetta)
- Γιουβέντους - Πάρμα (21:45, Cosmote Sport 1)
- Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 7)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.