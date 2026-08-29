Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σάββατο σήμερα (29/08) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, με τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 14:30 (Nova Sports Premier League), με τη Λίβερπουλ να υποδέχεται στο Άνφιλντ τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αργότερα στις 16:30 (Nova Sports 6), η Κολωνία θα φιλοξενήσει τη Χόφενχαϊμ και την ίδια ώρα η Μάιντζ την Πάντερμπορν (Nova Sports 5), η Έλβσμπεργκ τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (Nova Sports 4) η Λειψία τη Γκλάντμπαχ (Nova Sports 3) και η Ουνιόν Βερολίνου την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Nova Sports 2).

Στις 17:00, η Μπόρνμουθ θα αντιμετωπίσει την Έβερτον (Nova Sports Premier League) και η Κόβεντρι τη Χαλ (Nova Sports Start), ενώ στις 18:00 η Λεβάντε τη Μπέτις (Cosmote Sport 6). Αργότερα στις 19:30 ο Βόλος Elabet θα διασταυρώσει τα ξίφη του με τον Ηρακλή (Cosmote Sport 9), η Τότεναμ με τη Νιούκαστλ (Nova Sports Premier League), η Ντόρτμουντ με το Αμβούργο (Nova Sports Prime), η Σασουόλο με την Τορίνο (Cosmote Sport 3), η Φιορεντίνα με τη Φροζινόνε (Cosmote Sport 1) και η Μόντσα με την Ουντινέζε (Cosmote Sport 2).

Στις 20:00 η Ρεάλ Σοσιεδάδ θα αναμετρηθεί με την Εσπανιόλ (Cosmote Sport 5) και η Ακαντέμικ Βισέου με την Πόρτο (Cosmote Sport 4). Στις 21:30 Παναιτωλικός και Καλαμάτα θα ερθούν αντιμέτωποι μεταξύ τους (Cosmote Sport 6), ενώ ένα τέταρτο αργότερα η Γιουβέντους θα φιλοξενήσει στην έδρα τη την Πάρμα (Cosmote Sport 1). Τέλος στις 22:30 (Cosmote Sport 7) η Σεβίλλη θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι μεταδόσεις της ημέρας