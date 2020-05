Οι 10 σπουδαιότερες «μονομαχίες» στην ιστορία του τένις (Μέρος 2ο, vids)

Το τένις «γιγαντώνεται» μέσα από μεγάλες κόντρες οι οποίες κρατούν στον χρόνο. Κόντρες που "κόβουν" την ανάσα, ανάμεσα σε μεγάλα αστέρια του αθλήματος στην επαγγελματική εποχή (open era).

Μετά από το 1ο μέρος του αφιερώματος στις 10 πιο επικές "μονομαχίες" σήμερα σας παρουσιάζουμε το 2ο με τις άλλες 5 σπουδαίες κόντρες που πρόθεσαν αίγλη και νέους φαν στο τένις.

Ας δούμε αναλυτικά από το Νο6 έως το Νο10:

6. Τζόκοβιτς - Μάρεϊ (36 αγώνες)

Ο Άντι Μάρεϊ είναι ένας από τους λίγους τενίστες στον κόσμο που "έσπασε" την κυριαρχία του Big-3 στα Grand Slam στην μετά 2003 εποχή. Ο Βρετανός τενίστας έχει παίξει σε 11 τελικούς Grand Slam και έχει κατακτήσει 3 τίτλους.

Πάντα ο μεγάλος του αντίπαλος στους τελικούς ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Οι δυο τενίστες που έχουν γεννηθεί το 1987 έχουν παίξει σε 7 τελικούς Grand Slam με τον Σέρβο να έχει 5 νίκες.

Ο μεγαλύτερος σε διάρκεια τελικός τους ήταν στο US Open το οποίο και κατέκτησε ο Μάρεϊ. Είχε διάρκεια 4.54' και ο Βρετανός κερδίζει με 7–6(10), 7–5, 2–6, 3–6, 6–2 και παίρνει τον πρώτο τίτλο του.

Συναντήθηκαν ξανά στον τελικό του Wimbledon 2013 πάλι με νικητή τον Μάρεϊ. Το μεγάλο ατού του Τζόκοβιτς στην κόντρα του με τον Μάρεϊ ήταν οι τελικοί στο Australian Open αφού επικράτησε το 2011, το 2013, το 2015 και το 2016.

Συνολικά έχουν παίξει σε 36 αγώνες με τον Τζόκοβιτς να έχει 25 νίκες. Οι δυο τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι και σε ημιτελικό σε Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο με νικητή τον Μάρεϊ.

Το πρώτο τους παιχνίδι διεξήχθη το 2006 στην Μαδρίτη και το κέρδισε ο Σέρβος με 2-1 σετ.

7. Λεντλ - ΜάκΕνρο (36 αγώνες)

O Ιβάν Λεντλ είναι ο τενίστας που κατέχει την 3η θέση στην λίστα με τους τίτλους, πίσω από τον Κόνορς και τον Φέντερερ, αλλά και αυτός που κατέχει το ρεκόρ χαμένων τελικών σε Grand Slam αφού έχει 11.

Με τον Τζον ΜάκΕνρο έδωσαν σπουδαίες μάχες στα χρόνια τους. Στο σύνολο έπαιξαν 36 παιχνίδια και ο Λεντλ είχε 25 νίκες. Μέσα σε λίγους μήνες έπαιξαν σε 3 τελικούς Grand Slam με τον Ιβάν να κερδίσει 2 κούπες.

To Roland Garros του 1984 και το US Open 1985 ενώ ηττήθηκε στον τελικό του US Open του 1984. Συνολικά σε τελικούς ο ΜακΕνρο είχε 10-7 νίκες.

Το πρώτο τους παιχνίδι ήταν το 1980 στο Μιλάνο της Ιταλίας και το τελευταίο το 1992 στον Καναδά.

8. Κόνορς - ΜάκΕνρο (34 αγώνες)

Τρομερές μάχες. Δυο Αμερικανοί στην ίδια αρένα. Ο πιο ... παλιός Τζίμι Κόνορς κόντρα στο νέο αστέρι των ΗΠΑ τον Τζον ΜάκΕνρo. Η σειρά τους έχει να επιδείξει 34 παιχνίδια με τον ΜάκΕνρο να έχει 20 νίκες.

Η αρχή έγινε στο Wimbledon το 1977. Ο Κόνορς επικρατεί με 3-1 στον ημιτελικό αλλά χάνει από τον Μποργκ στον τελικό. Τρία χρόνια μετά, το 1980, ο ΜάκΕνρο θα επικρατήσει τους Κόνορς στον ημιτελικό αλλά και εκείνος θα χάσει τον τίτλο από τον Σουηδό.

Σε τελικούς Grand Slam θα παίξουν μόλις δυο φορές και τις δυο στο Wimbledon. Το 1982 και το 1984. Στην πρώτη φορά νικητής ήταν ο Κόνορς με

3–6, 6–3, 6–7(2), 7–6(5), 6–4 σ' έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες του τουρνουά. Στους τελικούς συνολικά το σκορ τους είναι 7-7.

Το τελευταίο τους παιχνίδι θα είναι στη Βασιλεία το 1991 με νικητή τον ΜάκΕνρο.

9. Μποργκ - Κόνορς (23 αγώνες)

Η κόντρα τους ξεκίνησε το 1973 στη Στοκχόμη. Τότε στον ημιτελικό του open ο Μποργκ επικρατεί με 2-1 στον ημιτελικό αλλά στη συνέχεια θα χάσει 6 σερί παιχνίδια από τον Αμερικανό.

Έπαιξαν σε 23 αγώνες και ο Μποργκ έχει 15 νίκες. Συναντήθηκαν 13 φορές σε τελικούς και πάλι ο Μπιορν έχει τις περισσότερες (8) νίκες. Σε τελικούς Grand Slam θα παίξουν αντίπαλοι 4 φορές.

Το 1976 ο Κόνορς θα κατακτήσει το 2ο US Open της καριέρας του μ' αντίπαλο τον Μποργκ στον τελικό αλλά ένα χρόνο αργότερα (1977) θα πάρει και αυτός το 2ο τίτλο του στο Wimbledon και μάλιστα συνεχόμενο κερδίζοντας με 6–3, 2–6, 1–6, 7–5, 4–6 στον τελικό.

Το 1978 θα παίξουν σε άλλους δυο τελικούς. Ο Μποργκ θα επικρατήσει στο Wimbledon και ο Κόνορς στο US Open. Σε Grand Slam θα παίξουν σε άλλους 3 ημιτελικούς και θα τους πάρει ο Σουηδός.

10. Μπέκερ - Έντμπεργκ (35 αγώνες)

Ένας Γερμανός και ένας Σουηδός. Βρέθηκαν αντίπαλοι από το 1984 έως το 1996 σε 35 αγώνες και μας χάρισαν μοναδικές στιγμές. Ο Μπόρις Μπέκερ έχει 25 νίκες ενώ και στους τελικούς έχει 11-5!

Το τελευταίο τους παιχνίδι ήταν το 1996 στον τελικό του τουρνουά στο Queen's Club στο Λονδίνο με νικητή τον Μπέκερ. Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος κατέκτησαν από 6 Grand Slam και κανείς τους δεν κέρδισε ποτέ το Roland Garros.

Σε τελικούς Grand Slam θα τους συναντήσουμε 3 φορές αντιπάλους και τις 3 στο Wimbledon. Το 1988 θα επικρατήσει ο Σουηδός, το 1989 ο Γερμανός και το 1990 πάλι ο Σουηδός.

Ο Μπέκερ θα παίξει με τον Έντμπεργκ 3 φορές στο Davis Cup και θα τον κερδίσει σ' όλες!