US Open: Με 10-0 νίκες σε Grand Slam στους «16» η Κένιν (vids)

Με την 10η νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στα Grand Slam του 2020 η Σοφία Κένιν είναι για πρώτη φορά στον 4ο γύρο του US Open.

Η νικήτρια του Australian Open επικράτησε με 7-6 (4), 6-3 της Τυνήσιας Ονς Τζαμπέρ και θα παίξει με την Ελίζ Μέρτενς για μια θέση στα προημιτελικά.

Από την άλλη η Βικτόρια Αζαρένκα είναι μετά από 5 χρόνια ξανά στον 4ο γύρο αφού κέρδισε με 6-4, 6-2 την Σιάτεκ και πλέον έχει μπροστά της το εμπόδιο της Καρολίνα Μούτσοβα η οποία απέκλεισε με 6-3, 2-6, 7-6 (7) την Κριστέα.

Η βραδιά δεν ήταν καλή για την φιναλίστ του 2017. Η Μάντισον Κις αποσύρθηκε στον αγώνα με την Αλίζ Κορνέ στο 7-6 (4), 3-2 και έτσι η Γαλλίδα θα παίξει για πρώτη φορά στους "16".

Αντίπαλος της θα είναι η Βουλγάρα Τσβετάνα Πιρόνκοβα η οποία συνεχίζει τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις και αυτή την φορά απέκλεισε με 6-4, 6-1 την Ντόνα Βέκιτς.

Στους "16" συνεχίζουν 4 Αμερικανίδες με κορυφαία την Σερένα Ουίλιαμς και για πρώτη φορά μετά από το 2004 υπάρχει και ελληνική συμμετοχή αφού θα δούμε την Μαρία Σάκκαρη.

Get better soon! pic.twitter.com/m0OrcSorDm

Always a pleasure to have you, @Madison_Keys .

The #USOpen Sweet 16!

Brady vs. Kerber

Putintseva vs. Martic

Osaka vs. Kontaveit

Rogers vs. Kvitova

Cornet vs. Pironkova

Sakkari vs. S. Williams

Azarenka vs. Muchova

Mertens vs. Kenin

— wta (@WTA) September 6, 2020