Ο σπουδαίος Υβ Τριαντάφυλλος ταξίδεψε στην Ελλάδα, ώστε να δώσει το παρών στη μεγάλη γιορτή των 60 χρόνων του Γ.Σ. Καλλιθέα.

Τη συμπλήρωση 60 χρόνων ιστορίας γιορτάζει η οικογένεια της Καλλιθέας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερασιτέχνης διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή, στην οποία θα βραβευτούν σημαντικές προσωπικότητες, αθλητές και παράγοντες του συλλόγου. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκεται και ο σπουδαίος Υβ Τριαντάφυλλος!

Ο 78χρονος πλέον, άλλοτε επιθετικός της Καλλιθέας αλλά και του Ολυμπιακού, ταξίδεψε από τη Γαλλία για να τιμήσει τον σύλλογο της Αττικής. Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, μάλιστα, έκανε δήλωση στην κάμερα του Ερασιτέχνη.

«Θέλω να χαιρετήσω όλη την Ελλάδα. Γειά σου Ελλάδα! Ήρθα για την Καλλιθέα», είναι το σύντομο μήνυμα του Υβ Τριαντάφυλλου, με τον ΓΣ Καλλιθέα να τον υποδέχεται με μήνυμα στα Social Media.

«Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε στην Αθήνα τον Υβ Τριαντάφυλλο!

Έναν άνθρωπο που αποτελεί κομμάτι της ποδοσφαιρικής μας ιστορίας.

Η παρουσία του στη μεγάλη γιορτή των 60 χρόνων του Γ.Σ. Καλλιθέα μάς τιμά ιδιαίτερα.

Καλώς ήρθες, Υβ! Η Καλλιθέα σε υποδέχεται!

1966–2026 | 60 ΧΡΟΝΙΑ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Η γιορτή θα γίνει σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο Δημοτικό θέατρο σχολικού συγκροτήματος Ιζόλα.