US Open: Η Οσάκα νικήτρια στον Ιαπωνικό «εμφύλιο» με την Ντόι (vid)

Στον 2ο γύρο του US Open προκρίθηκε η νικήτρια του 2018 Ναόμι Οσάκα.

Η Ιαπωνέζα (Νο9) επικράτησε με 6-2, 5-7, 6-2 της συμπατριώτισσας της Μισάκι Ντόι (Νο81) και θα παίξει με την Ιταλίδα Καμίλα Τζόρτζι.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.03. Οι πόντοι ήταν 95-80 και τα αβίαστα λάθη 38-38!

Με άνεση το 1ο σετ

Στο 1ο σετ η Οσάκα με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1 και με νέο μπρέικ στο 5-2 και θα τελειώσει στο σερβίς της (6-2) το παιχνίδι.

Η Ντόι έχει 13 αβίαστα στο 1ο σετ (5 η Οσάκα).

Σπουδαία Ντόι

Στο 2ο σετ η Ντόι θα προηγηθεί με 2-0 με μπρέικ και με το σερβίς της θα φτάσει στο 3-0.

Από το 5-2 η Οσάκα θα μειώσει σε 5-4 με μπρέικ και θα ισοφαρίσει σε 5-5. Η Ντόι θα σβήσει δυο μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 6-5 και με μπρέικ θα φτάσει στο 7-5!

Νίκη για το φαβορί

Η Οσάκα θ' ανοίξει το 3ο σετ με μπρέικ (1-0) και θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ για το 2-0. Η Ντόι θα μειώσει σε 3-2 αλλά με μπρέικ η Οσάκα θα πάει στο 5-2 και θα κλείσει το σετ.

Το παιχνίδι των 74 άσων!

Στο ταμπλό των ανδρών μετά από 3.50' ο Στιβ Τζόνσον απέκλεισε με 6-7 (5), 6-3, 6-7 (5), 6-3, 6-7 (3) τον συμπατριώτη του Τζον Ίσνερ.

Ο Στιβ Τζόνσον είχε 22 άσους και ο Τζον Ίσνερ είχε 52! Οι winners ήταν 91-74 για τον ηττημένο ενώ τα αβίαστα λάθη 45-23 κατά του Ίσνερ.

.@naomiosaka walked out in a Breonna Taylor mask for her night match at Arthur Ashe stadium.#USOpen pic.twitter.com/Ubxwst54kl

— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2020