US Open:Η Σεβάστοβα απέκλεισε στον 1ο γύρο την Γκάουφ (vid)

Εκτός US Open από τον 1ο γύρο έμεινε το κορίτσι-θαύμα του παγκόσμιου τένις, η Κόκο Γκάουφ.

Η Αναστασία Σεβάστοβα (Νο45) απέκλεισε με 6-3, 5-7, 6-4 την 16χρονη Γκάουφ η οποία είχε άλλα όνειρα για το φετινό US Open.

Η Αμερικανίδα το 2019 είχε φτάσει στον 3ο γύρο του τουρνουά αλλά φέτος δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην Λετονή.

Τα διπλά λάθη ήταν 13-3 για την Γκάουφ, και 40-42 τα αβίαστα. Οι winners ήταν 27-27 και οι πόντοι 95-89 για την νικήτρια. Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.02' με την Γκάουφ να έχει 5/8 μπρέικ πόιντ και την Σεβάστοβα 6/12.

