Ίγκα Σβιάτεκ: Η αγαπημένη του κοινού στο τένις για το 2020 (vid)

Τον τίτλο "WTA Fan Favorite of the Year" για το 2020 κέρδισε η Ίγκα Σβιάτεκ.

Η 19χρονη που κατέκτησε το Roland Garros 2020 χωρίς να χάσει σετ στους 7 αγώνες της ψηφίστηκε περισσότερο από τον κόσμο του τένις και κέρδισε την 1η θέση.

Το βραβείο τα 3 τελευταία χρόνια δίνονταν στην Σιμόνα Χάλεπ ενώ το 2009 το πρώτο στην ιστορία κέρδισε η Ρωσίδα Έλενα Ντεμεντίεβα.

She captured her first major title and the hearts of fans all over the world @iga_swiatek is your 2020 WTA fan favorite --> https://t.co/ZXMj80gsSi pic.twitter.com/q3WKsboks8

— wta (@WTA) December 7, 2020