Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα παίξει με τον Ολυμπιακό σε Final Four και… χρωστάει κάτι στην ομάδα του Πειραιά, καθώς και στον εαυτό του.

Στις 24 Ιουνίου του 2023 ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην ομάδα του Πειραιά, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο.

Ο Σέρβος σέντερ έχοντας αποκομίσει τις εμπειρίες που χρειαζόταν, ξανάπιασε…λιμάνι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση που βρισκόταν και θέλησε να κατακτήσει όσα δεν κατάφερε στην πρώτη του θητεία.

Ως ένα από τα πιο «hot» ονόματα που κυκλοφορούσαν στην αγορά, ο Ολυμπιακός δεν διαπραγματεύτηκε με κανέναν και έντυσε τον δικό του «Νίκολα» ξανά στα «ερυθρόλευκα».

Μάλιστα ο σέντερ από τότε που επέστρεψε στο λιμάνι της… καρδιάς του, μετράει τρία σερί προκρίσεις σε Final Four, ωστόσο δεν έχει μπορέσει να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague.

Η ώρα είναι τώρα!

Με διαφορά η φετινή χρονιά, είναι η καλύτερη της καριέρας του και επιβραβεύτηκε με τα όσα πέτυχε και κατέκτησε. Πλέον κρατάει στα… χέρια του το βραβείο του κορυφαίο σέντερ της χρονιάς, όπως επίσης και αυτό της καλύτερης πεντάδας της EuroLeague.

Αυτό που του λείπει θα βρίσκεται στο «Telekom Center Athens» και πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, προκειμένου να δικαιωθεί για την απόφαση που πήρε την περασμένη χρονιά, να απορρίψει τα εκατομμύρια που έκαναν «χορό» στα πόδια του και να το σηκώσει.

O Μιλουτίνοφ πρωτίστως το χρωστάει στον εαυτό του, αλλά και στον Ολυμπιακό και τους ανθρώπους που τον αγαπάνε και τον έχουν ταυτίσει μόνο με την κόκκινη φανέλα.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως σε κάθε το δήλωση αναφέρει τον λόγο που επέλεξε την ομάδα του Πειραιά και δεν προτίμησε να «μετακομίσει» σε καμία άλλη ομάδα της EuroLeague.

Έχει νιώσει τις… πικρίες των προηγούμενων χρόνων και φέτος ως ο κορυφαίος ψηλός της καλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης, μπορεί να κάνει το καθήκον του, στους δύο πιο κρίσιμους αγώνες της χρονιάς, προκειμένου να φτάσει στην καταξίωση.

«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

