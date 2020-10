Τζόκοβιτς - Ναδάλ: Ο πόντος που χάρισε στον Ράφα το 13ο Roland Garros (vid)

Ο Ράφα Ναδάλ είναι για 13η φορά πρωταθλητής στο Roland Garros.

Στον τελικό στο Παρίσι "διέλυσε" τον Νόβακ Τζόκοβιτς και έφτασε τα 20 Grand Slam.

Δείτε τον τελευταίο πόντο του μεγάλου τελικού του Roland Garros.

@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title t #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020