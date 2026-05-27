Ραγδαία είναι η πρόοδος των εξελίξεων αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα έγινε στον Βοτανικό, αυτή τη φορά για τις εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αφού βρέθηκε η εταιρεία που θα αναλάβει την περάτωση του έργου.

Πρόκειται για την εταιρεία EKTER, η οποία δεν ανήκει στο σχήμα των εταιρείων, που έχουν αναλάβει την κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Η εταιρεία αυτή που επιλέχθηκε από τις τράπεζες, ιδρύθηκε το μακρινό 1959.

Έχει αναλάβει πρότζεκτ που η αξία τους ξεπερνά το 1 δις ευρώ, αριθμοί 223 υπαλλήλους ενώ το εισόδημά της πρόσφατα έφτασε τα 96 εκατ. ευρώ. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εύρεση της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο φαίνεται πως θα συμπέσει και με την έκδοση της οικονομικής άδειας, αφού είναι πιθανό εκείνη να εκδοθεί ακόμη και τα επόμενα 24ωρα κι έτσι να ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα βήματα, ώστε να ανοίξει πλέον διάπλατα ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών κατασκευής των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη.