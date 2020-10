Ο Ράφα Ναδάλ «κατάπιε» τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό στο Παρίσι και κατέκτησε το 13ο Roland Garros και έπιασε στην κορυφή των Grand Slam τον Ρότζερ Φέντερερ αφού έφτασε και αυτός στους 20 τίτλους.

Ο 34χρονος Ισπανός τενίστας ήταν ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ στον μεγάλο τελικό της 11ης Οκτωβρίου 2020. Επικράτησε σε 2.41' με 6-0, 6-2,7-5 του Νόβακ Τζόκοβιτς και πέτυχε το εξωπραγματικό 13/13 στους τελικούς.

Αυτός ήταν ο 86ος τίτλος της καριέρας του και ήρθε με την 100η νίκη του στο Roland Garros σε 102 αγώνες. Έτσι θα γίνει ο 2ος παίκτης μετά από τον Ρότζερ Φέντερερ (Australian Open, Wimbledon) που θα φτάσει στις 100 νίκες σε Grand Slam.

Ο Ράφα Ναδάλ θα κερδίσει το 4ο Roland Garros (2008, 2010, 2017, 2020) χωρίς να απωλέσει σετ ενώ μετά από το 2008 με τον Ρότζερ Φέντερερ θα πάρει σετ με 6-0 και από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό.

Από την άλλη ο Σέρβος που έχει πλέον 0/3 σε τελικούς στο Roland Garros από τον Ράφα Ναδάλ για πρώτη φορά στην καριέρα του χάνει σετ σε Grand Slam με 6-0. Στην μονομαχία τους ο Ναδάλ έχει πλέον 27 νίκες και ο Τζόκοβιτς παραμένει στις 29.

Οι πόντοι ήταν 106-77. Ο Ναδάλ είχε 31 winners, 14 αβίαστα λάθη και 7/18 μπρέικ πόιντ και ο Τζόκοβιτς είχε 52 (!) αβίαστα, 38 winners και 1/5 μπρέικ πόιντ.

Τζόκοβιτς-Ναδάλ: Πρώτη φορά που σε τελικό Grand Slam χάνει σετ με 6-0 ο Τζόκοβιτς (vids)

Ο "Νόλε" χάνει σε τελικό Grand Slam για πρώτη φορά μετά από το 2016 (US Open, Βαβρίνκα) και "σπάει" το σερί 5-0 νικών που είχε σε τελικούς έως το Australian Open 2020. Αυτός είναι μόλις ο 3ος τελικός Grand Slam στους 27 που χάνει με 3-0 σετ.

Η πρώτη ήταν από τον Φέντερερ το 2007 στο US Open και η δεύτερη το 2013 από τον Μάρεϊ στο Wimbledon.

Ο Ράφα Ναδάλ που κατέκτησε το 1ο του Roland Garros το 2005 στα 19 του χρόνια έχει πλέον 13 ενώ έχει να επιδείξει 1 Australian Open, 2 Wimbledon και 4 US Open. Ο Ισπανός θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος στο 2020 που θα κερδίσει τον Σέρβο μέσα στο κορτ και μ' αυτή τη νίκη θα φτάσει στις 999 σε 1200 αγώνες στην φανταστική καριέρα του.

Αυτός είναι ο 60ος τίτλος καριέρας του Ράφα Ναδάλ στο χώμα. Βέβαια παρά τη νίκη του ο Ράφα Ναδάλ παραμένει στο Νο2 και ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Νο1.

Με τη νίκη αυτή ο Ράφα Ναδάλ θα εισπράξει 1,6 εκατομμύρια ευρώ!

Απίθανος Ναδάλ!

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ αρχίζει με μπρέικ (1-0) και με 2ο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0. Στο 4ο γκέιμ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ και με άσο ο Ισπανός θα προηγηθεί με 4-0.

Το 5ο γκέιμ είναι φανταστικό. Ο Τζόκοβιτς φτάνει στο 40-0 αλλά ο Ναδάλ μετά από 2 χαμένα μπρέικ πόιντ θα τα καταφέρει με την 3η ευκαιρία για να κάνει το 5-0 με μπρέικ! Θα κλείσει το σετ στο 6-0 και ο Σέρβος θα χάσει για πρώτη φορά σε τελικό Grand Slam ένα σετ χωρίς να πάρει γκέιμ!

Τα λάθη είναι 13-2 κατά του Νόβακ Τζόκοβιτς στο 1ο σετ!

Τζόκοβιτς-Ναδάλ: Εντυπωσιακή άμυνα ο Νόλε, με τον Ισπανό να παίρνει τον πόντο (vid)

Ένα βήμα μακριά...

Στο 2ο σετ ο Τζόκοβιτς θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ του Ναδάλ για να προηγηθεί με 1-0 αλλά ο Ισπανός με μπρέικ (1/6 στο 2ο) θα φτάσει στο 2-1!

Με νέο μπρέικ ο Ράφα Ναδάλ θα κάνει το 4-1 και ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα μειώσει σε 5-2. Ο Ναδάλ απλά θα "γράψει" το 6-2.

Τα αβίαστα λάθη στο 2ο σετ είναι 17-4.

Πρωταθλητής για 13η φορά!

Στο 3ο σετ, ο Σέρβος θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ για το 2-1 αλλά ο Ισπανός με μπρέικ θα φτάσει στο 3-2!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα κάνει το πρώτο του μπρέικ στο παιχνίδι στο 6ο γκέιμ του 3ου σετ για να ισοφαρίσει σε 3-3 και θα προηγηθεί με 4-3.

Στο 9ο γκέιμ ο Σέρβος θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 5-4 και ο Ισπανός θα το πάει στο 5-5.

Ο Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ (6-5) και με άσο θα κλείσει το 12ο γκέιμ και θα πάρει το σετ και μαζί και το 13ο Roland Garros.

