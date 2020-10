Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοίταξε στα μάτια τον Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε από το 0-2 στο 2-2 αλλά έχασε με 3-2 από το Νο1 του κόσμου το εισιτήριο για τον τελικό του Roland Garros.

O Έλληνας τενίστας, ο οποίος την Δευτέρα (12/10) θα είναι και πάλι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, στον πρώτο ημιτελικό της καριέρας του στο Παρίσι ηττήθηκε μετά από 3.54' με 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς που έπαιξε για 10η φορά σε ημιτελικό στο Roland Garros.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσβησε ματς πόιντ του Νόβακ Τζόκοβιτς στο 3ο σετ και θα παλέψει έως το τελευταίο πόντο για τη νίκη στο 5ο σετ αλλά δεν θα τα καταφέρει.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (16:00, ERT) και εκεί θα συναντήσει για 56η φορά στην καριέρα του τον Ράφα Ναδάλ ο οποίος διεκδικεί τον 13ο τίτλο του σε 13 τελικούς στο Παρίσι.

Οι δυο τους έχουν 4-4 σε τελικούς Grand Slam αλλά ο Ναδάλ έχει 2-0 νίκες (2012, 2014) κόντρα στον Σέρβο στο Roland Garros. Συνολικά ο Τζόκοβιτς έχει 29 νίκες και ο Ναδάλ 26.

Αυτή ήταν η 4η ήττα του σε 6 παιχνίδια από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και η 7η σε 8 παιχνίδια από παίκτη που είναι στο Νο1.

Οι πόντοι ήταν 172-149. Ο Τζόκοβιτς έχει 56 winners, 50 αβίαστα και 8/22 μπρέικ πόιντ. Ο Τσιτσιπάς έχει 52-56 και 4/15.

Πάλεψε αλλά παραδόθηκε

Στο 1ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ για να φτάσει μετά από 7' στο 1-0. Με μπρέικ ο Σέρβος θα κάνει το 2-0 και σε 13' θα φτάσει στο 3-0!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάρει το 4ο γκέιμ (3-1) και θα μειώσει εν συνεχεία σε 4-2. Στο 7ο γκέιμ ο Τζόκοβιτς θα σβήσει και το 5ο (0/5)μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά για να προηγηθεί με 5-2.

Ο Σέρβος θα κλείσει το σετ στο σερβίς του με 6-3 σε 42΄.

Οι πόντοι είναι 33-26. Ο Τζόκοβιτς έχει 12 winners, 13 αβίαστα και 1/1 μπρέικ πόιντ και ο Τσιτσιπάς έχει 7-9 και 0/5.

Πάτησε γκάζι ο Σέρβος

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει άλλα 2 μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα τα σβήσει για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Έλληνας τενίστας θα κρατήσει το σερβίς του για το 2-1 αλλά ο Σέρβος με μπρέικ θα φτάσει στο 3-2! Ο "Νόλε" επιστρέφει από το 40-0 για να κάνει το μπρέικ.

Στο 7ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα σβήσει το 1ο μπρέικ πόιντ του Τζόκοβιτς αλλά ο "Νόλε" θα έχει και μια δεύτερη ευκαιρία και θα την εκμεταλλευτεί για το 5-2 με νέο μπρέικ! Με 3 άσους στο 8ο γκέιμ ο Τζόκοβιτς θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει φτάσει σε μπρέικ μετά από 2 σετ (0/7) ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει 3/4.

Ανέβηκε και έγραψε!

Στο 3ο σετ και στο 2ο γκέιμ ο Τζόκοβιτς θα σβήσει το 8ο μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά που φτάνει στο 0/8 για να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Τσιτσιπάς θα κρατήσει το σερβίς του και θα προηγηθεί με 3-2 και 4-3.

Ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα κάνει το 5-4. Στο 10ο γκέιμ ο Τζόκοβιτς θα σβήσει το 9ο μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά που έχει 0/9. Ο Στέφανος θα σβήσει ματς πόιντ και θα φτάσει πάλι σε μπρέικ!

Ο "Νόλε" θα σβήσει και το 10ο (0/10) μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς με την 11η προσπάθεια θα κάνει μπρέικ και θα ισοφαρίσει σε 5-5! Με το σερβίς του θα φτάσει στο 6-5 και θα έχει σετ πόιντ στο 12ο γκέιμ.

Θα το σβήσει ο Τζόκοβιτς αλλά ο Τσιτσιιπάς θα εκμεταλλευτεί το 2ο για το 7-5 με μπρέικ! Γυρίζει από το 4-5 για να πάρει 3 σερί γκέιμ από τον "Νόλε" και φυσικά το σετ.

Τσιτσιπάς για φίλημα!

Στο 4ο σετ, ο Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Τζόκοβιτς στο 1ο γκέιμ και στο 2ο γκέιμ θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0! Ο Τζόκοβιτς θα πάρει αμέσως πίσω το μπρέικ για το 2-1 και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Ο Στέφανος θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ και θα προηγηθεί με 3-2! Ο Τζόκοβιτς ισοφαρίζει σε 3-3 και θα δει τον Τσιτσιπά να του σβήνει 4 μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ και θα φτάσει στο 4-3.

Έως τώρα στο 4ο σετ έχει σβήσει 10 μπρέικ πόιντ του Σέρβου. Ο Τσιτσιπάς συνεχίζει να παίζει φανταστικά και θα προηγηθεί με 5-4 και με μπρέικ θα επικρατήσει σε 6-4 και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Στο 4ο σετ τα μπρέικ πόιντ είναι 1/11 για τον Σέρβο και 2/2 για τον Έλληνα!

Λύγισε στο φινάλε!

Ο Στέφανος θα ανοίξει το 5ο σετ (1-0) αλλά ο Νόβακ με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1 και θα κρατήσει το σερβίς του για το 3-1. Με διπλό λάθος ο Τσιτσιπάς θα δώσει και 2ο μπρέικ στον αντίπαλο του (4-1).

Το 6ο γκέιμ είναι για τον Σέρβο (5-1). Ο Τσιτσιπάς θα κάνει τα πάντα στο 7ο αλά ο Τζόκοβιτς θα φτάσει στο 6-1 με μπρέικ.

A fifth final in Paris!

In just over four hours, @DjokerNole survives Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 to earn the right to play for a second title at #RolandGarros pic.twitter.com/FxF2jZ11DX

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020