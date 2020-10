Στον 13ο τελικό της καριέρας του σε Roland Garros θα παίξει την Κυριακή (11/10) στο Παρίσι, ο Ράφα Ναδάλ .

Ο Ισπανός τενίστας που έχει 12 κατακτήσεις στο Roland Garros σε 12 τελικούς επικράτησε με 6-3, 6-3,7-6 (0) του Ντιέγκο Σβάρτσμαν στον 1ο ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή (16:00) με τον νικητή του αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ράφα Ναδάλ έφτασε στην 99η νίκη του σε 101 αγώνες στο τουρνουά και θα παίξει στον 28ο τελικό σε Grand Slam εκεί όπου με νίκη θα ισοφαρίσει σε τίτλους Major τον Ρότζερ Φέντερερ που είναι πρώτος με 20!

Μετά από 6 αγώνες στο Roland Garros o 34χρονος Ισπανός έχει 18-0 σετ και είναι ο μοναδικός στο τουρνουά που δεν έχει χάσει σετ.

Συγχαρητήρια βέβαια αξίζουν στον Ντιέγκο Σβάρτσμαν που έφτασε στον 1ο ημιτελικό της καριέρας του σε Grand Slam και την Δευτέρα (12/10) θα είναι για πρώτη φορά στο top-10 και συγκεκριμένα στο Νο8.

Ο Αργεντίνος που ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που κέρδισε τον Ισπανό στο tour και αυτό συνέβη πριν από λίγες ημέρες στη Ρώμη πάλεψε στον ημιτελικό αλλά υπέστη ότι και οι 12 αντίπαλοι του Ράφα στους προηγούμενους ημιτελικούς.

Τώρα όσο αφορά τον τελικό της Κυριακής εάν αντίπαλος του είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει μαζί του για 3η φορά μετά από το 2012 και το 2014 σε τελικό και εάν είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι η πρώτη φορά.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 3 ώρες και 9 λεπτά. Οι πόντοι ήταν 114-87. Ο Ναδάλ είχε 38 winners, 34 αβίαστα και 6/9 μπρέικ πόιντ ενώ ο Σβάρτσμαν είχε 24-48 και 3/12.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ και στο 1ο γκέιμ ο Ράφα Ναδάλ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ του Ντιέγκο Σβάρτσμαν και μετά από 11.33' θα προηγηθεί με 1-0. Με μπρέικ ο Ισπανός θα φτάσει στο 2-0 αλλά ο Αργεντίνος θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 2-1.

Ο Ναδάλ θα "απαντήσει" με νέο μπρέικ για το 3-1 και αφού σβήσει με άσο μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του θα φτάσει στο 4-1. Το 5-2 είναι για τον Ράφα Ναδάλ ο οποίος θα χάσει 2 σετ πόιντ στο 9ο γκέιμ αλλά με την 3η του ευκαιρία θα το κλείσει σε 65' (6-3).

Οι πόντοι είναι 37-31. Ο Ναδάλ έχει 2/2 μπρέικ πόιντ (1/4 Σβάρτσμαν) αλλά και 16 winners-11 αβίαστα έναντι 6-15.

Στο 2ο σετ ο Ράφα Ναδάλ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (2-1) έχοντας 100&% ποσοστό επιτυχίας. Στο 7ο γκέιμ ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 4-3 αλλά ο Ισπανός με μπρέικ θα τελειώσει με 6-3 το 2ο σετ.

Ο Ράφα Ναδάλ στο 3ο σετ με το σερβίς του θα προηγηθεί με 2-1 και με μπρέικ σε 3-1. Ο Ισπανός κάνει ότι θέλει μέσα στο κορτ. Σ το 5ο γκέιμ όμως ενώ σβήνει ένα μπρέικ πόιντ "τρώει" το δεύτερο και ο Ντιέγκο μειώνει με μπρέικ σε 3-2.

Φυσικά ο Ισπανός δεν χάνει τον ρυθμό του και με μπρέικ θα πάει στο 4-2. Ο Ναδάλ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά με την 3η ευκαιρία του ο Σβάρτσμαν θα φτάσει σε μπρέικ και θα μειώσει σε 4-3.

O Aργεντίνος θα ισοφαρίσει με το σερβίς του σε 4-4. Με love service game ο Ισπανός θα προηγηθεί με 5-4 αλλά ο Ντιέγκο θα ισοφαρίσει σε 5-5. Ο Σβάρτσμαν θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 11ο γκέιμ.

Με φοβερό winner με το φόρχαντ θα σβήσει το πρώτο ο Ναδάλ και θα σβήσει και το δεύτερο! Ο Σβάρτσμαν δεν το βάζει κάτω και θα φτάσει και σε 3ο μπρέικ πόιντ. Πάλι ο Ναδάλ θα το σβήσει!

Το γκέιμ θα κρατήσει 12' και ο Ναδάλ θα το κερδίσει για το 6-5, όμως ο Σβάρτσμαν θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Ο Ισπανός με 2 μίνι μπρέικ θα φτάσει στο 3-0 και στο 5-0 και θα τελειώσει με 7-6 (0).

Lucky No.13 awaits…@RafaelNadal notches a straight sets win over Diego Schwartzman 6-3 6-3 7-6(0) to reach his fourth straight, and 13th overall #RolandGarros final. pic.twitter.com/2o55EEWgKA — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020

Thank you, Diego, for the past two weeks. We certainly won't forget the memories #RolandGarros pic.twitter.com/sR2CMN7jcB — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020

Another final so close you can almost taste it...#RolandGarros pic.twitter.com/NEOnp4OUJI — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020

Two sets to love lead for the reigning champ. In 12 semi-finals in Paris, @RafaelNadal has dropped just three sets Any chance of that happening today?#RolandGarros pic.twitter.com/frjGTOgelv — Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020