Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε πριν από λίγη ώρα το 1ο του σετ στο Roland Garros 2020.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 του κόσμου έχασε με 6-4 από τον Ισπανό Πάμπλο Καρένιο Μπούστα στο 1ο σετ του προημιτελικού στο Παρίσι έχοντας θέματα με την εμφάνιση του αλλά και με τον προσαγωγό.

Ο Ισπανός έφτασε σε 2 μπρέικ έναντι 1, τα αβίαστα λάθη ήταν 16-9 για τον "Νόλε" και ήρθε η απώλεια.

Είναι το 1ο σετ που χάνει στο Roland Garros μετά από τον ημιτελικό με τον Ντομινίκ Τιμ στις 7/6/2019 όταν και είχε ηττηθεί με 3-2 σετ.

Έκτοτε το 2020 είχε 4 νίκες με 12-0 σετ.

Carreno Busta catches Djokovic napping for just one moment...

The Spaniard goes on to take the first set 6-4 over the World No.1.#RolandGarros pic.twitter.com/bOuJNVqa9o

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 7, 2020