Αντρέι Ρούμπλεφ: Πρώτος προημιτελικός για τον Ρώσο στο Roland Garros (vids)

Μετά από 3 ώρες και 54' ο Αντρέι Ρούμπλεφ απέκλεισε με 6-7 (4), 7-5, 6-4, 7-6 (3) τον Ούγγρο Μάρτον Φούτσοβιτς και θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε προημιτελικό στο Roland Garros.

Ο 22χρονος Ρώσος που είναι στο Νο12 και όπως όλα δείχνουν την επόμενη εβδομάδα θα είναι για πρώτη φορά στο top-10 νίκησε άλλο ένα παιχνίδι μ' ανατροπή και δεν την έπαθε όπως ο συμπατριώτης του Ντανίλ Μεντβέντεφ από τον Μαγυάρο.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έχει 2 χαμένους προημιτελικούς στο US Open το 2017 και το 2020 και αυτή την φορά στο Παρίσι θα συναντήσει τον άσπονδο φίλο του, τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον οποίο και κέρδισε πριν από λίγες ημέρες στον τελικό στο Αμβούργο .

Ο αγώνας

Το παιχνίδι με τον Μάρτον Φούτσοβιτς μόνο εύκολο δεν ήταν για τον Ρώσο. Το 1ο σετ θα το χάσει στο τάι μπρέικ αλλά δεν έβαλε... μυαλό. Στο 2ο θα βρεθεί πίσω με 1-4 και 2-5 αλλά θα επιστρέψει για να επικρατήσει με 7-5 κερδίζοντας 5 σερί γκέιμ!

Στο 3ο ο Φούτσοβιτς θα κάνει με μπρέικ το 3-1 αλλά ο Ρούμπλεφ θα κάνει και πάλι το θαύμα του για να επικρατήσει με 6-4. Το τελευταίο σετ κρίθηκε και πάλι στο τάι μπρέικ.

Ο Ούγγρος θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 10ο γκέιμ αλλά δεν θα τα καταφέρει και ο Ρούμπλεφ θα πάρει τη νίκη στο τάι μπρέικ.

Οι πόντοι ήταν 168-151. Ο Ρούμπλεφ είχε 27 αβίαστα, 44 winners και 7/12 μπρέικ πόιντ και ο Φούτσοβιτς είχε 63-61 και 5/16.

Αυτή ήταν η 29η νίκη του Αντρέι Ρούμπλεφ στο 2020 και μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει περισσότερες (35).

Another day, another epic!@AndreyRublev97 reaches his first Roland-Garros quarter-final 6-7(4) 7-5 6-4 7-6(2) over Fucsovics.#RolandGarros pic.twitter.com/yr0Mbyl1EM

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020