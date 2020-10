Το Roland Garros βρήκε τον νέο του ήρωα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ για να προκριθεί στους "8" του Roland Garros και οι Γάλλοι τον αποθεώνουν.

Με tweet το τουρνουά βάζει τον τενίστα δίπλα στον Αχιλλέα και τον Οδυσσέα για να δείξει πόσο σημαντικό είναι αυτό που πέτυχε στο Παρίσι.

Πάντως είναι αλήθεια πως έχει την μαχητικότητα του Αχιλλέα και το μυαλό του Οδυσσέα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Achilles. Odysseus. Tsitsipas. Add this legend to the epics @StefTsitsipas becomes the first Greek player to reach the quarter-finals in Paris eliminating Dimitrov 6-3 7-6(9) 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/7kFpC3R1YM

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020