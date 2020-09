Roland Garros: Δυσκολεύτηκε αλλά προκρίθηκε η Σερένα Ουίλιαμς (vids)

Στον 2ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε η Σερένα Ουίλιαμς στην 18η συμμετοχή της στο τουρνουά.

Η θρυλική Αμερικανίδα που έχει ως μεγάλο στόχο το 24ο Grand Slam επικράτησε με 7-6 (2), 6-0 της Αμερικανίδας Κρίστι Αν (Νο102) σ' ένα παιχνίδι λαθών που είχε καλό τέλος για την 39χρονη.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.41. Οι πόντοι ήταν 81-78 και τα μπρέικ πόιντ 5/14 (Σερένα) και 2/8. Η Ουίλιαμς είχε 26 winners και 36 αβίαστα και η Αν είχε 13 winners και 27 αβίαστα.

Η Σερένα Ουίλιαμς θ' αντιμετωπίσει την Βουλγάρα Σβετλάνα Πιρόνκοβα στον 2ο γύρο.

Σ' άλλα παιχνίδια του ταμπλό των γυναικών η Ελίνα Σβιτολίνα (Νο5) επικράτησε με 7-6 (2), 6-2 της Γκράτσεβα και θα παίξει με την Ζαραζούα στον 2ο γύρο και η Κικί Μπέρτενς (Νο7) απέκλεισε με 2-6, 6-2, 6-0 την Ζαβάτσκα και θα παίξει με την Εράνι

Ο αγώνας

Η Αν δυσκόλεψε αρκετά την Σερένα στο 1ο σετ.

Θα κάνει μπρέικ στην 6η της προσπάθεια στο 3ο γκέιμ (2-1) και η αντίπαλος της θα ισοφαρίσει με μπρέικ σε 4-4. Η Αν θα το πάρει πίσω για το 5-4 αλλά η Ουίλιαμς με νέο μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5 και θα προηγηθεί με 5-6.

Η Αν θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί η Σερένα θα κυριαρχήσει με 7-6 (2).

Στο 2ο σετ η εικόνα είναι διαφορετική. Η Ουίλιαμς θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) θα πετύχει και 2ο (3-0) και 3ο (5-0). Στο 6ο γκέιμ η Αν θα σβήσει 4 ματς πόιντ αλλά η Σερένα θα κλείσει το παιχνίδι με άσο στην 5η της ευκαιρία.

