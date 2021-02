Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 6-3, 6-4, 6-2 τον Ασλάν Καράτσεφ στον ημιτελικό και θα παίξει στον 9ο τελικό της καριέρας του στο Australian Open διεκδικώντας το 9ο τρόπαιο.

Μετά το τέλος του αγώνα ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Στέφανο Τσιτσιπά, λέγοντας αρχικά πως παρακολούθησε το ματς με τον Ναδάλ από τα μέσα του τρίτου σετ. «Ήταν ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου, πιθανότατα το καλύτερο του τουρνουά».

Ενώ, στη συνέχεια τόνισε πως απολαύσει και το αυριανό (19/02, 10:30 - Eurosport) ματς του Στέφανου με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ τρώγοντας... ποπ κορν. «Θα πάρω το ποπ κορν και θα το απολαύσω»!

"I'm gonna take the popcorn and enjoy it."

Let us know if you need any @DjokerNole, we've got heaps #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/FTeCFy2Nvo

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021