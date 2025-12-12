Χίρτσελερ για Κωστούλα: «Έχει επιταχύνει την εξέλιξή του, είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδό του»

Για την επιρροή που θα έχει η απουσία του Τζίμα στο χρόνο συμμετοχής του Κωστούλα μίλησε ο προπονητής της Μπράιτον, ο οποίος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εξέλιξη του Έλληνα φορ.

Η χειρότερη δυνατή διάγνωση επιβεβαιώθηκε για τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος πάνω που άρχισε να βρίσκει τους ρυθμούς στην Premier League υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση μέχρι το τέλος της σεζόν. Από εδώ και στο εξής η Μπράιτον θα πρέπει να ρίξει βάρος στα υπόλοιπα προφίλ που έχει στη διάθεσή της για τη θέση του φορ, μεταξύ των οποίων κι εκείνο του Μπάμπη Κωστούλα!

Ερωτηθείς μάλιστα για το αν η απουσία του Στέφανου Τζίμα θα επιταχύνει το σχέδιο ανάπτυξης που έχει σχεδιάσει ο σύλλογος γύρω από τον συμπατριώτη του, ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ, αποθέωσε τον πρώην φορ του Ολυμπιακού κι εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την πρόοδό του.

«Νομίζω ότι ο ίδιος το επιτάχυνε . Κάθε φορά που έχει βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο, έχει κάνει αισθητή την παρουσία του. Όταν κρίνουμε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει, θα πάρει την ευκαιρία του. Συνολικά, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την πρόοδό του» τόνισε ο Γερμανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τη Λίβερπουλ.

Παράλληλα άφησε τα πάντα ανοικτά γύρω το σενάριο πρώιμης επιστροφής του Φέργκιουσον από τον δανεισμό του στη Ρόμα ώστε να καλυφθεί και ποσοτικά η απώλεια του Τζίμα στη γραμμή κρούσης. «Αυτή τη στιγμή ο Φέργκιουσον είναι δανεικός, αλλά παρακολουθούμε την πορεία του· είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνισή του χθες. Φυσικά, όλοι το παρακολουθούμε, οπότε σίγουρα μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή» συμπλήρωσε.