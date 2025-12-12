Μεντιλίμπαρ για Ελ Καμπί: «Όταν φεύγουν παίκτες δεν είναι ευχάριστο»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη NOVA για τον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη εκτός έδρας καθώς και για τον Ελ Καμπί και τον Ροντινέι.

Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού είπε στη NOVA για:

Το ότι δεν έχει νικήσει τον Άρη εκτός έδρας: Φυσικά, το θυμάμαι καλά αυτό. Είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε. Είναι η τέταρτη φορά που θα πάμε εκεί νομίζει και ελπίζουμε να είναι η νικητήρια. Αυτό βέβαια δείχνει πως πρόκειται για ένα πολύ καλό αντίπαλο, μια πολύ δυνατή ομάδα, που ακόμα και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε θα το κάνουμε δύσκολα. Είναι σίγουρο πως το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς.

Τον Ελ Καμπί που θα αποχωρήσει λόγω Κόπα Άφρικα: Φυσικά, όταν σου φεύγουν παίκτες αυτό είναι κάτι που σε απασχολεί, είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο για την ομάδα. Δεν είναι μόνο ο Ελ Καμπί, είναι και ο Μπρούνο που θα φύγουν μέσα από τις εθνικές ομάδες και θα λείψουν για αρκετό καιρό, σχεδόν για ένα μήνα αν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τελικό που δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα αυτό θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου. Είναι όμως υποχρεωτικό, οι σύλλογοι πρέπει να επιτρέπουν στους παίκτες τους να λείπουν για αυτές τις διοργανώσεις και δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό.

Τον Ροντινέι και το τι του εύχεται: Η ευχή είναι η ίδια που θα κάνει σε όλους τους αθλητές, να μην τραυματιστεί. Να είναι καλά, να συνεχίσει να προσφέρει στην ομάδα αυτά που κάνει ως τώρα. Να βρίσκεται μαζί με την ομάδα έτσι όπως κάνει ως τώρα και η ομάδα μαζί με αυτόν όπως είναι τώρα. Να συνεχίσουμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτά τα όμορφα πράγματα.