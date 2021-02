Έτοιμος για τον 9ο τιίτλο του στο Australian Open δείχνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος (Νο1) που έχει 8 τίτλους στη Μελβούρνη προκρίθηκε στον 9ο ημιτελικό (8/8) και θα διεκδικήσει την Πέμπτη από τον Ασλάν Καράτσεφ (Νο114) το εισιτήριο για τον 9ο τελικό του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε σε 3.30' με 6-7 (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6) το Νο7 κόσμου, τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ και πέτυχε την 9η νίκη του σε 12 προημιτελικούς στην Μελβούρνη.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα σβήσει ματς πόιντ στο τάι μπρέικ (6-5) του 4ου σετ αλλά ο Σέρβος θα έχει μια ακόμη ευκαιρία και θα κλείσει το παιχνίδι σε 3.30. Αυτός θα είναι ο 39ος ημιτελικός για τον Σέρβο σε Grand Slam.

Οι πόντοι ήταν 149-139. Ο Τζόκοβιτς είχε 48 winners και 56 αβίαστα και ο Ζβέρεφ 45-38. Οι άσοι ήταν 23-21 για τον Σέρβο και τα μπρέικ πόιντ 6/9 για τον Τζόκοβιτς και 3/12.

Άντεξε ο Ζβέρεφ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα ξεκινήσει ιδανικά με μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 2-0 με το σερβίς του και με love service game. Ο Γερμανός θα πάρει προβάδισμα και με 3-1 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα το σβήσει με άσο και με άλλον ένα άσο θα μειώσει σε 3-2. Μειώνει εκ νέου σε 4-3 και στο 9ο γκέιμ θα σβήσει σετ πόιντ για το 5-4 . Ο Σέρβος θα πετύχει μπρέικ και θα ισοφαρίσει σε 5-5!

Με το 3ο σερί γκέιμ ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί με 6-5 (από 3-5) αλλά ο Ζβέρεφ θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τζόκοβιτς θα σβήσει νέο σετ πόιντ αλλά με το 3ο του ο Ζβέρεφ θα επικρατήσει με 7-6 (6).

Στο 1ο σετ τα αβίαστα είναι 21 για τον Τζόκοβιτς και 11 για τον Ζβέρεφ και οι winners 11-15.

«Γκάζι» από τον Τζόκοβιτς

Το 2ο σετ ανοίγει με μπρέικ (1-0) του Νόβακ Τζόκοβιτς και με 2ο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0! Με το σερβίς του θα πάει στο 4-0 και ο Ζβέρεφ θα κερδίσει το 5ο γκέιμ για να μειώσει σε 4-1.

Με το σερβίς του ο Σέρβος θα κλείσει το σετ με 6-2. Από τα 21 αβίαστα του 1ου σετ στο 2ο έχει μόλις 2 (!) ενώ οι winners είναι 10-9.

Ανατροπή και προβάδισμα

Στο 3ο σετ, ο Ζβέρεφ θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ και με την 2η ευκαιρία θα πετύχει μπρέικ, για να φτάσει στο 2-0. Με το σερβίς του θα βρεθεί στο 3-0 για να μειώσει σε 3-1 ο Τζόκοβιτς.

Ο Γερμανός θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ για το 4-1 αλλά ο Σέρβος με μπρέικ θα μειώσει σε 4-3 και με μπρέικ θα προηγηθεί (5-4) πρώτη φορά στο σετ . Με το σερβίς του θα τελειώσει στο 6-4 το σετ.

Επέστρεψε ο «Νόλε»

Πάλι θα ξεκινήσει με μπρέικ και 2-0 ο Ζβέρεφ στο 4ο σετ και θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ (από ισάριθμα διπλά σφάλματα) του Τζόκοβιτς για το 3-0. Ο Σέρβος θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ του Γερμανού για να μειώσει σε 3-1 και με μπρέικ θα πάει στο 3-2.

Θα κρατήσει το σερβίς του ο Ζβέρεφ για το 4-3 και θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ. Ο Τζόκοβιτς θα τα σβήσει για να ισοφαρίσει σε 4-4 αλλά ο Ζβέρεφ με love service game θα προηγηθεί με 5-4.

Θα κλείσει με άσο το 10ο γκέιμ για το 5-5 ο Σέρβος αλλά με love service game ο Γερμανός πάει στο 6-5. Στο 12ο γκέιμ ο Ζβέρεφ θα έχει σετ πόιντ αλλά θα το σβήσει με άσο ο Τζόκοβιτς για να οδηγήσει και αυτό το σετ στο τάι μπρέικ.

Ο Ζβέρεφ θα σβήσει ματς πόιντ στο 6-5 αλλά ο Τζόκοβιτς θα έχει άλλη μια ευκαιρία και θα κλείσει το παιχνίδι.