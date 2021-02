Australian Open: Στα ημιτελικά με ανατροπή ο Καράτσεφ (vids)

Απίστευτος Ασλάν Καράτσεφ ! Στην πρώτη του συμμετοχή στο κυρίως ταμπλό του Australian Open πανηγυρίζει την πρόκριση του στα ημιτελικά!

Ο Ρώσος που είναι στο Νο114 της παγκόσμιας κατάταξης και έπαιξε προκριματικά στη Ντόχα για να ταξιδέψει στη Μελβούρνη απέκλεισε με 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 το Νο21 κόσμου και πρώην Νο3 Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και θα παίξει στα ημιτελικά με τον Τζόκοβιτς ή τον Ζβέρεφ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ρώσος αν και στα 27 του δεν είχε παίξει ξανά σε κυρίως ταμπλό σε Grand Slam ενώ από την πρόκριση του στα ημιτελικά θα εισπράξει 662.696 δολάρια και σ' όλη του την καριέρα είχε συγκεντρώσει 618.354!

Είναι ο πρώτος Ρώσος που προκρίνεται στους "4" στο Australian Open 2021 και θα ακολουθήσει και ένας εκ των Μεντβέντεφ ή Ρούμπλεφ που θ' αγωνιστούν την Τετάρτη (06:00) στον προημοτελικό.

Ο Βούλγαρος ξεκίνησε πολύ καλά στο παιχνίδι αλλά αντιμετώπιζε πρόβλημα στην πλάτη στα επόμενα σετ και σκεφτόταν ακόμη και την απόσυρση μετά από το 3ο.

O Καράτσεφ είναι ο 2ος παίκτης με την πιο "χαμηλή" θέση στην παγκόσμια κατάταξη που φτάνει σε ημιτελικό Grand Slam. Πρώτος είναι ο Ιγκόρ Ιβανίσεβιτς ο οποίος ως Νο125 το 2001 κατέκτησε το Wimbledon.

Είναι επίσης ο πρώτος άνδρας μετά από το 2005 και τον Μαράτ Σάφιν που φτάνει από τα προκριματικά στον ημιτελικό.

Στο 1ο σετ ο Ασλάν Καράτσεφ θα φτάσει σε μπρέικ (2-1) αλλά ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ θα το πάρει αμέσως πίσω για να ισοφαρίσει σε 2-2. Με νέο μπρέικ ο Βούλγαρος θα πάει στο 4-2 και στο 5-2 με το σερβίς του. Στο 8ο γκέιμ θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ και θα το τελειώσει με μπρέικ (6-2).

Στο 2ο γκέιμ του 2ου σετ ο Καράτσεφ θα σβήσει 5 μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 1-1 και άλλα 2 μπρέικ πόιντ για να φτάσει σε 3 άσους στη σειρά στο 2-2. Με μπρέικ ο Ρώσος θα προηγηθεί με 3-2 αλλά ο Βούλγαρος με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Ο Καράτσεφ θα πετύχει μπρέικ και στο 9ο γκέιμ (5-4) και θα κλείσει το σετ στο σερβίς του (6-4).

Το 3ο σετ θα είναι μονόλογος για τον Ρώσο. Μπρέικ για το 2-1, μπρέικ για το 4-1 και σε 28' με νέο μπρέικ θα το τελειώσει με 6-1 για να προηγηθεί με 2-1.

Αν και με πρόβλημα στην πλάτη ο Ντιμιτρόφ επιστρέφει από το ιατρικό time out και θα παίξει και στο 4ο σετ. Εκεί ο Καράτσεφ με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-1 και με το σερβίς του σε 4-1. Θα πάει στο 5-2 και με μπρέικ θα κλείσει σε 2.32' το παιχνίδι.

Meanwhile, Grigor Dimitrov is the latest name on a long list of players to suffer injuries at the 2021 #AusOpen.

Seems far from coincidental that these injuries are occurring shortly after a two week quarantine period.@GettySport pic.twitter.com/Y2WgEvMOAG

— The Tennis Podcast (@TennisPodcast) February 16, 2021