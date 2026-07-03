Η Αίγυπτος παρότι έχασε από το Μαλί με 78-70 παρουσίασε τον Χαμάντ Αμπουελρίς, ο οποίος τράβηξε τα... βλέμματα, αφού το ύψους του (2.35μ) δεν περνάει απαρατήρητο.

Ο Χαμάντ Αμπουελρίς είναι το πρόσωπο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθότι δεν περνάει απαρατήρητος με ύψος 2.35μ!

Η Αίγυπτος παρουσίασε τον θηριώδη σέντερ της στην αναμέτρηση κόντρα στο Μαλί και δικαιολογημένα τράβηξε τα... βλέμματα όλων. Ο 35χρονος ψηλός που αγωνίζεται με την Τέλεκομ μπάσκετ, έκανε την εμφάνισή του στον αγώνα, για επτά λεπτά, ωστόσο δεν πήρε κάποια προσπάθεια για σουτ, όμως κανείς δεν τον ξέχασε λόγω του ύψους του.

Μάλιστα πρόκειται για έναν από τους ψηλότερους μπασκετμπολίστες που έχουν πατήσει παρκέ, βάζοντας το όνομά του στη σχετική λίστα.