Συγκινητική στιγμή: Η εθνική Πορτογαλίας έβγαλε αναμνηστική φωτογραφία με τη φανέλα του Ζότα
Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το κλίμα πριν την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κροατία, καθώς αυτές τις μέρες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον αδόκητο χαμό του Ντιόγκο Ζότα, που συγκλόνισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Οι Ίβηρες αφιέρωσαν σε εκείνον τη νίκη τους και την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μάλιστα να εμφανίζεται δακρυσμένος φορώντας τη φανέλα του αδικοχαμένου συμπαίκτη τους.
Ο Ζότα ήταν «παρών» στο παιχνίδι, με τους Πορτογάλους να τιμούν τη μνήμη του και στην αναμνηστική φωτογραφία που έβγαλαν μετά το ματς. Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας μαζεύτηκαν μπροστά από την εξέδρα των φιλάθλων τους, με τον Κριστιάνο να βρίσκεται στο κέντρο και να κρατά την μπλούζα με τον αριθμό «21».
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