Στα προημιτελικά του Australian Open συνεχίζουν ο Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ .

Η Ρωσία είναι η μοναδική χώρα με 3 εκπροσώπους στους "8" στη Μελβούρνη αφού θυμίζουμε ότι έχει προκριθεί από την Κυριακή και ο Ασλάν Καράτσεφ ο οποίος θα παίξει με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ για μια θέση στους "4".

Ο Ντανίλ Μενβέντεφ που είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης προκρίθηκε για πρώτη φορά σε προημιτελικό στο Australian Open αφού επικράτησε με 6-4, 6-2, 6-3 του Αμερικανού Μακένζι ΜακΝτόναλντ στον 4ο γύρο.

Αυτή είναι η 18η σερί νίκη του Ρώσου ο οποίος έχει να ηττηθεί από τον Οκτώβριο του 2020 στη Βιέννη και στο διάστημα αυτό έχει κατακτήσει το Paris Masters, το ATP Finals και το ATP Cup.

Η κλήρωση τα έφερε έτσι και στον προημιτελικό ο Μεντβέντεφ θα αντιμετωπίσει τον φίλο του και συμπατριώτη του, Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Νο8 κόσμου απέκλεισε με 6-2, 7-6 (3) τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ ο οποίος στο 3ο σετ αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού. Για τον Αντρέι Ρούμπλεφ είναι επίσης ο πρώτος προημιτελικός του στη Μελβούρνη.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες η Ρωσία του Μεντβέντεφ και του Ρούμπλεφ κατέκτησε το ATP Cup στη Μελβούρνη.

.@DaniilMedwed only needed 1hr and 29mins against Mackenzie McDonald to stroll into the quarterfinals 6-4 6-2 6-3

He becomes the 2nd Russian through to the final 8 with Rublev looking to make it 3/3 next up #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/xj2DnCBsB8

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021