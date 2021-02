Η Ρωσία είναι η νέα πρωταθλήτρια του ATP Cup που διεξήχθη αυτή την εβδομάδα στη Μελβούρνη.

Οι Ρώσοι στον τελικό του τουρνουά έκαναν... περίπατο απέναντι στους Ιταλούς και μετά από τους Σέρβους το 2020 είναι οι πρωταθλητές το ATP Cup το 2021.

Μετά από τον Ρούμπλεφ που επικράτησε με 2-0 σετ του Φονίνι, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ κέρδισε με 6-4, 6-2 στο 2ο παιχνίδι του τελικού τον Ματέο Μπερετίνι και "σφράγισε" τον τίτλο.

Η Ρωσία είχε κατακτήσει το 2002 και το 2006 το Davis Cup και επιστρέφει μετά από 15 χρόνια στους τίτλους.

