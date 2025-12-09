Η Οσασούνα έκανε το καθήκον της απέναντι στην ουραγό Λεβάντε και αναρριχήθηκε στη βαθμολογία της La Liga.

Δεν είχε περιθώρια η Οσασούνα και φρόντισε να αποφύγει τις... περιπέτειες. Η ομάδα από την Παμπλόνα επέστρεψε στα χαμόγελα μετά από ένα σερί κακών αποτελεσμάτων και δίχως καν να ιδρώσει ιδιαίτερα έκανε το καθήκον της απέναντι στη Λεβάντε. Με τη νίκη με 2-0 μέσα στο «σπίτι» της πήρε απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας της La Liga και αύξησε τη διαφορά της από τη 18η Τζιρόνα στους τρεις βαθμούς. Από κάτω της βέβαια έχει και τη Βαλένθια και τη Μαγιόρκα. Ουραγός παραμένει η Λεβάντε, που δεν λέει να σηκώσει κεφάλι, ούσα στο -1 από την Οβιέδο και το -3 από τους Καταλανούς.

Η Οσασούνα μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι και έκανε τη δουλειά της από νωρίς, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά από το ημίχρονο. Ο Μουνιόθ άνοιξε το σκορ στο 13' και στο 36' ο Γκαρθία χαλύβδωσε τις βάσεις της νίκης. Η ομάδα από την Παμπλόνα διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της στο υπόλοιπο παιχνίδι και έφτασε άνετα στο τρίποντο.