Εκτός συνέχειας από τον 1ο γύρο του Australian Open έμεινε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 6-2, 0-6, 6-3 από την Κριστίνα Μλαντένοβιτς σε 1.45' και αποχαιρέτησε νωρίς τη Μελβούρνη.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν εισήλθε καλά στο παιχνίδι αλλά στο 2ο σετ ήταν εκπληκτική και με 6-0 ισοφάρισε σε 1-1 την Γαλλίδα (Νο52). Στο 3ο θα βρεθεί πίσω με 4-1 αλλά στο 5-2 θα σβήσει 2 ματς πόιντ και θα μείνει ζωντανή (5-3).

Η Μλαντένοβιτς όμως θα έχει στο σερβίς της διπλό ματς πόιντ και θα τελειώσει το παιχνίδι. Η Σάκκαρη θα μείνει για 2η φορά μετά από το 2018 εκτός από τον 1ο γύρο σ' ένα τουρνουά όπου το 2020 είχε φτάσει στους "16".

Σαφώς και ρόλο στην αστάθεια που παρουσίασε στο παιχνίδι ήταν και η "σκληρή" καραντίνα (χωρίς προπόνηση) στη Μελβούρνη.

Οι πόντοι ήταν 76-75. Η Σάκκαρη είχε 44 αβίαστα λάθη, 28 winners και 4/8 μπρέικ πόιντ. Η Μλαντένοβιτς 4/10, 33 αβίαστα λάθη και 13 winners.

Με το «καλημέρα» η Μαρία Σάκκαρη θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά η Γαλλίδα θα τα σβήσει και τα 3 και θα φτάσει στο 1-0. Η Μλαντένοβιτς με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-0 και με το σερβίς της θα πάει στο 3-0.

Η Σάκκαρη θα κλείσει το 4ο γκέιμ με άσο για να μειώσει σε 3-1 και με μπρέικ θα επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι (3-2). Η Ελληνίδα όμως δεν θα κλείσει το 6ο γκέιμ και θα δεχτεί νέο μπρέικ (4-2).

Θα φτάσει δύσκολα στο 5-2 η Γαλλίδα αλλά με νέο μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει με μπρέικ στο 2ο σετ (1-0) και με άλλο ένα μπρέικ θα προηγηθεί με 3-0! Με το καλό σερβίς της και την ψυχολογία στα ύψη η Σάκκαρη θα κερδίσει και το 4ο γκέιμ (4-0).

Με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 5-0 και αφού σβήσει μπρέικ πόιντ θα τελειώσει το σετ στο 6-0!

Στο 3ο σετ η Σάκκαρη θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ αλλά η Μλαντένοβιτς θα έχει άλλο ένα μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 2-0. Η Μαρία θα παλέψει για το μπρέικ αλλά θα χάσει και το 3ο γκέιμ (3-0).

Μειώνει σε 3-1 αλλά η Μλαντένοβιτς θα κρατήσει το σερβίς της για το 4-1. Η Μαρία Σάκκαρη θα μειώσει εκ νέου σε 4-2.

H Ελληνίδα θα σβήσει 2 ματς πόιντ στο 8ο γκέιμ και θα μείνει ζωντανή (5-3).

Η Μλαντένοβιτς θα έχει στο σερβίς της νέο διπλό ματς πόιντ και θα τελειώσει με 6-3 για να πάρει μια σπουδαία νίκη. Πλέον θα παίξει με την Ιαπωνέζα Χιμπίνο.

