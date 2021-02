Στον 2ο γύρο του Australian Open προκρίθηκε η Σοφία Κένιν.

Η νικήτρια του Australian Open 2020 και Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε σε 1.26' με 7-5, 6-4 την Αυστραλή Μάντισον Ίνγκλις (έσβησε 2 ματς πόιντ) και θα συναντηθεί στον 2ο γύρο με την νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κανέπι και την Σεβάστοβα.

Η Κένιν είχε 27-25 αβίαστα λάθη και 23-10 winners.

Με νίκη ξεκίνησε και η φιναλίστ του 2020, Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

Η Ισπανίδα επικράτησε με 6-4, 6-0 της Ρωσίδας Μαργκαρίτα Γκασπαριάν και θα παίξει με μια εκ των Μπαντόσα -Σαμσόνοβα.

