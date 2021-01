Η Φραντσέσκα Τζόουνς είναι μια από τις 16 παίκτριες που κέρδισαν από τα προκριματικά στο Ντουμπάι μια θέση στο κυρίως ταμπλό στο Australian Open.

Η Βρετανίδα τενίστρια που είναι στο Νο241 στον κόσμο επικράτησε στον 3ο και καθοριστικό αγώνα με 6-0, 6-1 της Κινέζας Τζια Τζινγκ Λου και έτσι θα ... πετάξει στη Μελβούρνη.

Η 20χρονη πρωταθλήτρια του τένις που θα παίξει για πρώτη φορά σε ταμπλό σε Grand Slam πέτυχε έναν άθλο στο Ντουμπάι αφού πάσχει από το σύνδρομο εκτροδακτυλίας-εκτοδερμικής δυσπλασίας και τα άκρα της δεν αναπτύσονται φυσιολογικά.

Γεννήθηκε στο Λιντς στις 19/9/2000, έχοντας τρία δάκτυλα στο δεξί πόδι της, τέσσερα στο αριστερό και τρία δάκτυλα και αντίχειρα σε κάθε χέρι. Από μικρή αγαπούσε το τένις αλλά οι γιατροί έλεγαν πως δεν θα μπορούσε να κάνει καριέρα λόγω της δυσπλασίας.

Η ίδια δεν το έβαλε κάτω.Έχει υποβληθεί σε 10 επεμβάσεις και ακολουθεί επαγγελματική καριέρα και προκρίθηκε στο Australian Open 2021 που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της.

«Έχω περάσει πολλά λόγω του συνδρόμου αλλά αντέχω. Προσπαθώ όλο αυτό να το δω ως θετικό και να το κάνω πλεονέκτημα μου. Σίγουρα έπρεπε να δουλέψω πολύ περισσότερο. Τα πόδια μου λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και αυτό σημαίνει πως τρέχω διαφορετικά και η ισορροπία μου είναι δύσκολη υπόθεση», είπε αρχικά και συμπλήρωσε η Τζόουνς: «Έχω περάσει πολύ χρόνο στο γυμναστήριο για να δουλέψω και να κερδίσω δύναμη από τους μύες μου για να υποστηρίξουν τις αδυναμίες που μπορεί να έχω».

Όσο αφορά την πρόκριση στο ΑΟ δηλώνει: «Δεν έχω πάει ποτέ εκεί και είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια φοβερή εμπειρία. Υποθέτω ότι κάθε κλήρωση για μένα θα είναι συναρπαστική. Ανυπομονώ για οποιοδήποτε ματς θα παίξω, είτε θα είναι με τη Σερένα Ουίλιαμς ή μια άλλη τενίστρια που προκρίθηκε από τα προκριματικά».

