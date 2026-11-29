Ο Κάρλος Αλκαράθ δυσκολεύτηκε μόνο στο 2ο σετ από τον Φλάβιο Κομπόλι και η Ισπανία ισοφάρισε την Ιταλία σε 1-1 στον τελικό του Davis Cup στην Μπολόνια.

O Κάρλος Αλκαράθ διατήρησε ζωντανό το όνειρο της Ισπανίας να στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια για 7η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2019.

Ο 23χρονος προερχόμενος από τον τίτλο στα ATP Finals, νίκησε τον Φλάβιο Κομπόλι με 6-2, 7-6(4), ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 1-1 με την Ιταλία, κάτοχο του τίτλου τα τρία προηγούμενα χρόνια.

Πλέον ο παγκόσμιος τίτλος στη στη Super Tennis Arena στην Μπολόνια θα κριθεί στον αγώνα του διπλού, όπου αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής οι Ματέο Μπερετίνι και Αντρέα Βαβασόρι θα αντιμετωπίσουν τους Μαρσέλ Γκρανιγιέρς και Πέδρο Μαρτίνεθ.



Ο Αλκαράθ κυριάρχησε στο 1ο σετ στον αγώνα με τον Κομπόλι, μετατρέποντας το 2-2 σε 6-2. Προηγήθηκε με 4-3 και 5-4 στο 2ο σετ, σέρβιρε για τη νίκη, όμως ο Κομπόλι «έσβησε» match point, πέτυχε το break (5-5) και προσπέρασε με 6-5, για να έρθει η ισοφάριση και το tie break.

O Aλκαράθ κατακτώντας δυο αποφασιστικούς πόντους στο σερβίς του αντιπάλου του, πήρε το προβάδισμα με 5-4 και έφθασε στην κατάκτηση του σετ με 7-6(4) και στη 16η διαδοχική του νίκη.

