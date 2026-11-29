Davis Cup: Ο Mουζέτι με ανατροπή τον Χόδαρ και η Ιταλία προβάδισμα στον τελικό της Μπολόνια
Ο Λορέντζο Μουζέτι με μια σπουδαία ανατροπή νίκησε τον Ράφα Χόδαρ με 6-7(4), 6-2, 6-1 και η Ιταλία πήρε προβάδισμα επί της Ισπανίας με 1-0 στον τελικό του Davis Cup στη Super Tennis Arena στην Μπολόνια.
Ο Χόδαρ προηγήθηκε με 7-6(4), 2-0, όμως η συνέχεια ανήκε στον Μουζέτι, που κατέκτησε τα επόμενα 12 από τα 13 games που παίχθηκαν, φθάνοντας στην επικράτηση.
Game, set, match Musetti 👊 Huge celebrations from the Italians as they take the first point in the Davis Cup by Generali final 🎉 #DavisCup https://t.co/lWceMxuecm— Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2026
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Ο Ράφαελ Ναδάλ στο παιχνίδι που ακολουθεί πρέπει να νικήσει τον Φλάβιο Κομπόλι κι αν τα καταφέρει ο τίτλος θα κριθεί στο διπλό.
Η Ιταλία απέχει μια νίκη από την 4η διαδοχική κατάκτηση του Davis Cup και 5η συνολικά, η Ισπανία ψάχνει το 7ο τρόπαιό της και πρώτο μετά το 2019.
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