Ο Λορέντζο Μουζέτι επικράτησε επί του Ράφα Χόδαρ με 2-1 σετ και η Ιταλία έκανε το 1-0 επί της Ισπανίας στον τελικό του Davis Cup στην Μπολόνια.

Ο Λορέντζο Μουζέτι με μια σπουδαία ανατροπή νίκησε τον Ράφα Χόδαρ με 6-7(4), 6-2, 6-1 και η Ιταλία πήρε προβάδισμα επί της Ισπανίας με 1-0 στον τελικό του Davis Cup στη Super Tennis Arena στην Μπολόνια.

Ο Χόδαρ προηγήθηκε με 7-6(4), 2-0, όμως η συνέχεια ανήκε στον Μουζέτι, που κατέκτησε τα επόμενα 12 από τα 13 games που παίχθηκαν, φθάνοντας στην επικράτηση.

Game, set, match Musetti 👊 Huge celebrations from the Italians as they take the first point in the Davis Cup by Generali final 🎉 #DavisCup https://t.co/lWceMxuecm Δείτε Επίσης Παίξε δωρεάν στο Gazzetta Games November 29, 2026

Ο Ράφαελ Ναδάλ στο παιχνίδι που ακολουθεί πρέπει να νικήσει τον Φλάβιο Κομπόλι κι αν τα καταφέρει ο τίτλος θα κριθεί στο διπλό.

Η Ιταλία απέχει μια νίκη από την 4η διαδοχική κατάκτηση του Davis Cup και 5η συνολικά, η Ισπανία ψάχνει το 7ο τρόπαιό της και πρώτο μετά το 2019.