Στην πλατεία Πικαντίλι στο κέντρο του Λονδίνου έχουν ξεκινήσει τα συνθήματα με τους οπαδούς της ΑΕΚ να συγκεντρώνονται πριν ξεκινήσουν για το Στάμφορντ Μπριτζ.

Κιτρινόμαυρη... κατάληψη στο Λονδίνο ετοιμάζουν οι οπαδοί της ΑΕΚ καθώς περίπου 10.000 φίλοι της Ένωσης θα βρίσκονται απόψε στο Στάμφορντ Μπριτζ για το ματς με τη Σαχτάρ.

Ήδη το κέντρο του Λονδίνου αρχίσει να αποκτά κιτρινόμαυρο χρώμα, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να συγκεντρώνονται στην πλατεία Piccadilly.

Από εκεί θα ξεκινήσουν για το Στάμφορντ Μπριτζ με τους οπαδούς της ΑΕΚ να έχουν αρχίσει να... ζεσταίνονται με συνθήματα.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta:

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