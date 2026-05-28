Για την επόμενη φάση Τσιτσιπάς και Σάκκαρη!

Η όμορφη περιπέτεια του Roland Garros άρχισε ιδανικά για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη και έχει και συνέχεια, με τους δύο Έλληνες τενίστες να έχουν νέες μάχες, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Το γαλλικό Grand Slam εκκίνησε με τον Τσιτσιπά να μπαίνει με το δεξί, καθώς νίκησε τον Μίλερ, με 6-2 στο πρώτο σετ και 3-0 στο δεύτερο, πριν ο Γάλλος αποχωρήσει λόγω τραυματισμού.

Ο Έλληνας τενίστας έχοντας εκκινήσει ως το Νο79 του ταμπλό, μετά τη νίκη στον πρώτο γύρο, έχει μπροστά του τη μάχη με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι (12:00), με στόχο νέα πρόκριση για να ξεπεράσει την περσινή πορεία ως τον δεύτερο γύρο και να κοιτάξει εκ νέου ψηλά, καθώς το 2023 και το 2024 είχε φτάσει ως τα προημιτελικά.

Ο Αρνάλντι, Νο104 του ταμπλό έφτασε στον δεύτερο γύρο μετά το 3-1 επί του Γκρίκσπουρ, αντιδρώντας μετά το χαμένο πρώτο σετ (7-6), με 6- 3, 7-6 και 6-3.

Ο Τσιτσιπάς καλείται να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του και να υποτάξει τον Ιταλό, μπαίνοντας δυνατά από την αρχή στη χωμάτινη επιφάνεια.

Με νίκη μπήκε στο Παρίσι και η Σάκκαρη, η οποία μπαίνοντας από το Νο49 του ταμπλό, έσπασε το άσχημο σερί των τριών συνεχόμενων παρουσιών με ήττα-αποκλεισμό στον πρώτο γύρο, χάρη στο 2-0 επί της Νόσκοβα, με 7-5 και 7-6.

Η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται ξανά σε δεύτερο γύρο μετά το 2022, ενώ η καλύτερη πορεία που έχει καταγράψει στο Roland Garros ήταν ο ημιτελικός του 2021.

Νέα αντίπαλος είναι η Αμερικανίδα Κλερ Λιου, No182 του ταμπλό, με τη Σάκκαρη να καλείται να μην κάνει ντέρμπι την αναμέτρηση, με φόντο τα δύο σετ που χρειάζεται για την πρόκριση.

