Η εθνική ομάδα τένις γυναικών του Ισραήλ, δεν θα ταξιδέψει στην Μπάνια Λούκα για τα παιχνίδια του «Billie Jean King Cup»

Το Ισραήλ αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το τουρνουά τένις «Billie Jean King Cup», που θα γίνει στην Μπάνια Λούκα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης το διάστημα 6-11 Απριλίου.

Η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης του Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη (26/3) ότι η εθνική ομάδα γυναικών δεν θα ταξιδέψει στην Μπάνια Λούκα για τα παιχνίδια της ευρωαφρικανικής ζώνης της διοργάνωσης, λόγω «συγκεκριμένων ανησυχιών για την ασφάλεια των μελών της αποστολής».

Όπως σημειώνεται το αίτημα της ισραηλινής ομοσπονδίας να μην πάρει μέρος στο τουρνουά στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, έγινε δεκτό από την Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ΙΤΑ), καθώς θεωρείται ότι «υπάρχει κίνδυνος απειλής από τη μετακίνηση στη χώρα των Βαλκανίων με μουσουλμανική πλειοψηφία, κάτι το οποίο δεν θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκό για το Ισραήλ», ενώ παράλληλα στο τουρνουά θα πάρουν μέρος «ομάδες από άλλα μουσουλμανικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου και του Μαρόκου»



