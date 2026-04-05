Ο Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα το απόγευμα της Μ. Δευτέρας στο Μόντε Κάρλο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανοίγει τη χωμάτινη σεζόν από το Μόντε Κάρλο, αντιμετωπίζοντας τον Φρανσίσκο Σερούντολο το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά το Miami Open και από το Masters του Μόντε Κάρλο ξεκινά την παρουσία του στη χωμάτινη περίοδο.

Ο 27χρονος παίκτης θα αρχίσει την παρουσία του από τον 1ο γύρο και τη φάση των «64» με αντίπαλο τον Αργεντινό, Φρανσίσκο Σερούντολο (Νο.20), ένα παιχνίδι που ορίστηκε να γίνει το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Συγκεκριμένα το παιχνίδι θα είναι το 3ο στο πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό κορτ και θα γίνει μετά τα παιχνίδια του Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Νούνο Μπόρζες (12:00) και του Σεμπάστιαν Μπάεζ με τον Σταν Βαβρίνκα.

Ο Τσιτσιπάς στο Μόντε Κάρλο έχει γίνει πρωταθλητής τρεις φορές, το 2021, το 2022 και το 2024, που είναι και οι τίτλοι του σε Μasters, ενώ πέρυσι είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά από τον Λορέντζο Μουζέτι.

Με τον Φρανσίσκο Σερούντολο θα παίξει για 3η φορά στο tour, έχοντας δύο νίκες από το 2024. Ο νικητής θα παίξει στον 2ο γύρο με έναν εκ των Ντάνιελ Αλτμάγιερ (Γερμανία) και Τόμας Μάχατς (Τσεχία), ένα παιχνίδι που θα γίνει την ίδια περίπου ώρα με το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Σερούντολο.



