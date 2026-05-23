Τσακίρης: Ο κορυφαίος νεαρός σε δημιουργία σε Βόρεια και Νότια Αμερική
Σε μία ακόμη ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε το CIES Football Observatory, έφτιαξε μία λίστα με τους κορυφαίους παίκτες Κ21 σε Βόρεια και Κεντρική Αμερική με βάση τα νούμερα που έχουν γράψει στη δημιουργία ευκαιριών.
Στην ουσία το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο έκατσε και μέτρησε τις πάσες που έχουν δώσει οι παίκτες κι έχουν οδηγήσει σε τελική κι ας μην έχει γίνει γκολ αυτή και δημιούργησε ένα Top 10 με τους κορυφαίους στον τομέα αυτόν.
Στην κορυφή της λίστας αυτής βρέθηκε ο Αμερικανός με ελληνική καταγωγή Νίκος Τσακίρης, ο οποίος μετράει 2,41 τέτοιες πάσες ανά 90', μπαίνοντας μπροστά από μεγάλα ταλέντα όπως ο Ίαν Σουμπιάμπρε.
Top U2⃣1⃣s in the Americas 🌎 for chance creation as per assisted shots per 90' 📊 (@impect_official)— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 22, 2026
🥇 #NikoTsakiris 🇺🇸 2.41
🥈 #JoaquinFreitas 🇦🇷 2.37
🥉 #NicolasBarrosSchelotto 🇦🇷 2.05#Lopez 🇦🇷 #Millan 🇨🇱 #Subiabre 🇦🇷 #Habroune 🇺🇸 #Sandoval 🇲🇽 #Delmas 🇵🇾 #Aranda 🇦🇷 pic.twitter.com/6A4RJpfCf6
