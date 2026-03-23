O 14χρονος Χάιμε Αλκαράθ, που κλέβει την παράσταση από τον διάσημο αδελφό του

Χάιμε Αλκαράθ: Ο 14χρονος που «κλέβει» την παράσταση από τον διάσημο αδελφό του
Ο κόσμος του τένις μάλλον έχει έναν ακόμα λόγο για να στρέφει την προσοχή του στην οικογένεια Αλκαράθ. Και δεν είναι ο Κάρλος, αλλά ο 14χρονος αδελφός του Χάιμε, που παίζει τένις και δείχνει να έχει πάρει στοιχεία από τον διάσημο αδελφό του.
Στα τελευταία βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο Χάιμε κινείται και χρησιμοποιεί τεχνική που θυμίζουν τον Καρλίτο. Ο τελευταίος προσπαθεί να προστατέψει τον μικρό Χάιμε και πολύ καλά κάνει.
Jaime Alcaraz, le petit frère de Carlos, 14 ans (15 en juin), s'est bien développé physiquement.March 21, 2026
«Δεν μου αρέσει που τον πιέζουν μόνο και μόνο επειδή είναι αδερφός μου. Είναι πολύ μικρός για να τον χαρακτηρίσουν ως τον "επόμενο Κάρλος Αλκαράζ". Είναι δύσκολο να υπάρχουν αυτές οι προσδοκίες από αυτόν. Προς το παρόν, τα πάει περίφημα και είμαι περήφανος γι' αυτόν.
Δεν είμαι πολύ σπίτι, αλλά όταν είμαι μαζί του, προσπαθώ να τον στηρίξω, καθώς και όλα τα αδέρφια μου. Θέλω απλώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τον αφήσουν στην ησυχία του. Εγώ, ανησυχώ λίγο» έχει δηλώσει ο Κάρλος Αλκαράθ.
🎾 Jaime Alcaraz jugará la final del sub15 del Challenger de Murcia mañana ante Rodrigo Burgos. pic.twitter.com/ZjLTXeHN7n— Germán R. Abril (@gerebit0) March 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.