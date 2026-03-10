Σε... απόγνωση ο Αλκαράθ μετά τη νέα του νίκη: «Κουράστηκα! Είναι σαν να παίζω με τον Φέντερερ σε κάθε γύρο!»

Ο Κάρλος Αλκαράθ μίλησε, μετά τη νίκη του στο Indian Wells, για τo πείσμα με το οποίο αγωνίζονται όλοι οι αντίπαλοι του, όταν καλούνται να τον αντιμετωπίσουν.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, αν και δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, κατάφερε και επικράτησε του Άρθουρ Ρίντερκνεχ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Indian Wells. Ο πρωταθλητής του Australian Open επικράτησε με 6-7, 6-3, 6-2 σε έναν δύσκολο αγώνα, διατηρώντας το τέλειο ρεκόρ του απέναντι στον Γάλλο: έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο νεαρός Ισπανός μίλησε με αφοπλιστική... ειλικρίνεια για την δυσκολία που αντιμετώπισε στον αγώνα με τον Ρίντερκνεχ.

«Έπαιζε το καλύτερό του τένις, θα έλεγα, τόσο στο πρώτο σετ, όσο και στην αρχή του δεύτερου. Για μένα, ήταν πραγματικά δύσκολο. Μπήκα σε μπελάδες, για να είμαι ειλικρινής, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που αντιμετώπισα όλα όσα συνέβαιναν. Το αποδέχτηκα, προχώρησα, παρέμεινα ψυχικά δυνατός και μετά προσπάθησα να κάνω κάτι διαφορετικό ... Νομίζω ότι απλώς άρχισα να παίζω πιο σταθερά, περιμένοντας τις ευκαιρίες μου».

Ο 22χρόνος τενίστας «αποκάλυψε» επίσης ότι γνωρίζει πως είναι ο άνθρωπος, ο οποίος θέλουν να νικήσουν όλοι όσοι βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του φιλέ.

«Μερικές φορές κουράζομαι, νιώθω ότι παίζω εναντίον του Ρότζερ Φέντερερ σε κάθε γύρο. Μερικές φορές φαίνεται ότι όλοι παίζουν σε απίστευτα υψηλό επίπεδο εναντίον μου. Δεν ξέρω αν είμαι μόνο εγώ, αλλά νιώθω ότι συμβαίνει πάντα εναντίον μου. Αν έπαιζαν σε αυτό το επίπεδο σε κάθε αγώνα, θα έπρεπε να είναι πολύ υψηλότερα στην κατάταξη. Είναι κάτι που με ανησυχεί και το σκέφτομαι πολύ όταν αγωνίζομαι».

«Είναι σαν να έχω έναν στόχο στην πλάτη μου και νομίζω ότι νιώθουν ότι αν δεν παίξουν σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούν να με νικήσουν ή τουλάχιστον αυτό φαντάζομαι ότι σκέφτονται. Πρέπει να προσπαθήσω να μην αφήσω τον αντίπαλο να είναι επιθετικός ή να παίξει με το δικό του στυλ και να προσπαθήσω να επιβάλω το δικό μου στυλ», πρόσθεσε ο Αλκαράθ.

🇪🇸 « Parfois, j’ai l’impression de jouer contre Roger Federer à chaque tour. Tout le monde semble atteindre un niveau incroyable contre moi. S’ils jouaient comme ça à chaque match, ils seraient bien plus haut au classement. »



Alcarazpic.twitter.com/C04AtB2fJ6 — TennisTemple (@tennistemple) March 10, 2026

Αναφορικά με τον αγώνα, ο πρωταθλητής του Australian Open τόνισε πως αν και έχασε στην αρχή την ψυχραιμία του κατάφερε να ανασυνταχθεί και να πάρει την πολύτιμη αυτή νίκη.

«Ήμουν λίγο θυμωμένος στην αρχή με τον εαυτό μου επειδή είχα αρκετά break point, ακόμη και ένα set point, και δεν μπορούσα να τα εκμεταλλευτώ. Ένιωθα ότι είχα αφήσει κάποιες σπουδαίες ευκαιρίες να χαθούν, και μερικές φορές είναι δύσκολο να το αποδεχτώ αυτό. Αλλά στην αρχή του δεύτερου σετ, έπαιξε σε πολύ υψηλό επίπεδο στο παιχνίδι όπου έσπασε το σερβίς μου. Έτσι το αποδέχτηκα, προσπάθησα να παραμείνω ψυχικά δυνατός και να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Ήξερα ότι θα είχε περισσότερες ευκαιρίες, και αν δεν ήμουν εκεί, δεν θα μπορούσα να τις εκμεταλλευτώ».

Ο επτά φορές νικητής Grand Slam υποβάθμισε ακόμη τη σημασία του διαστρέμματος που υπέστη στον αστράγαλο στο δεύτερο σετ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Θα έλεγα ότι είναι μια χαρά. Θα το ελέγξω τώρα με τον φυσιοθεραπευτή μου και θα δω πώς είναι. Αλλά μπόρεσα να τρέξω καλά, οπότε περιμένω να είμαι σαν καινούργιος αύριο».

🇪🇸 "Je dirais que ça va. Ensuite, je le verrai avec mon kiné, mais comme vous l'avez vu, j'ai pu courir au 3e set. J'espère que demain, ce sera comme si rien ne s'était passé”



Alcaraz sur sa cheville pic.twitter.com/PMWOWBVvK8 — TennisTemple (@tennistemple) March 10, 2026

Ο Αλκαράθ τέλος, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να σχολιάσει το βραβείο που έλαβε ο αδερφός του: το λεγόμενο «Hottie Coach Bracket» (ένα βραβείο που απονέμεται μέσω ψηφοφορίας του κοινού για να αναδειχθεί το πιο ελκυστικό μέλος από την προπονητική ομάδα κάθε τενίστα).

«Ήξερα ότι το είχε κερδίσει. Νομίζω ότι ήταν πιο νευρικός από εμένα στο τουρνουά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι τόσοι πολλοί παίκτες τον παρακολουθούν τόσο στενά και γιόρτασαν την κατάκτηση του βραβείου του πιο σέξι προπονητή της χρονιάς από τον αδερφό μου».