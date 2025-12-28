O Κύργιος νίκησε τη Σαμπαλένκα στο Battle of the Sexes

O Nικ Κύργιος νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ στη «Μάχη των Φύλων» που φιλοξενήθηκε στο Ντουμπάι.

O Νικ Κύργιος ήταν ο νικητής απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-3, 6-3 στη «Μάχη των Φύλων», το Battle of the Sexes, που έγινε στο Ντουμπάι.

Ήταν η 4η φορά στην ιστορία που διεξήχθη το Battle of the Sexes και πρώτη μετά το 1992, σε έναν αγώνα στον οποίο υπήρξαν ειδικοί κανονισμοί, με κάθε παίκτη να έχει μόνο από ένα σερβίς, ενώ οι διαστάσεις στον αγωνιστικό χώρο που έπαιξε η Σαμπαλένκα ήταν μικρότερες κατά 9%΄.

Το ματς έμοιαζε αμφίρροπο αρχικά, με τους δύο παίκτες να έχουν από δύο break στα πρώτα έξι games, φθάνοντας στο 3-3. Ο Κύργιος ωστόσο πήρε τα τρία επόμενα games και έκανε δικό του το 1ο σετ.

Nick Kyrgios defeats Aryna Sabalenka to win the Battle of the Sexes

Στο 2ο σετ η Sabalenka προηγήθηκε με 3-1, όμως ο Κύργιος έβγαλε αντίδραση και απέφυγε το αμφίρροπο tie-break. Κέρδισε πέντε games στη σειρά ο και έκλεισε το παιχνίδι στα 2 σετ.

«Ήταν δύσκολο ματς, είναι πολύ καλή παίκτρια. Έχει κερδίσει Slams. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να βγω εκεί έξω και να παίξω», είπε ο Κύργιος.

«Φυσικά είχα άγχος, δεν βρίσκονται πολλοί άνθρωποι σ' αυτή τη θέση. Το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει το πόσο κλειστό ήταν το ματς. Να και να παίξω με μια παίκτρια σαν την Aρίνα ήταν πολύ ιδιαίτερο. Είναι top αθλήτρια και εκτελούσε κάποια χτυπήματα όπως ακριβώς τα εκτελούν και στο κορυφαίο επίπεδο των ανδρών», πρόσθεσε ο Νικ.

Η Σαμπαλένκα δεν κατάφερε να μιμηθεί την Μπίλι Τζιν Κινγκ, όταν τον Σεπτέμβριο του 1973 νικούσε τον Μπόμπι Ριγκς με 6-4, 6-3, 6-3 στο Χιούστον και στο 2ο «Battle of the Sexes» της ιστορίας.

Το 1ο «Battle of the Sexes» είχε διοργανωθεί τον Μάιο του 1973 στην Καλιφόρνια, με τον Μπόμπι Ριγκς να νικά τη Μάργκαρετ Κορτ με 6-2, 6-1, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου 1992 στο Λoς Βέγκας και στην τελευταία version ο Τζίμι Κόνορς είχε νικήσει τη Μαρτίνα Ναβρατίλοβα με 7-5, 6-2.

