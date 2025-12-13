Ο Ραφαήλ Παγώνης συνάντησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο club της αθηναϊκής ριβιέρας, γνωστοποιώντας το μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram...

Off season για τα δρώμενα του παγκόσμιου τένις. Ένα μήνα πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων οι τενίστες βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και για τον Ραφαήλ Παγώνη, ο οποίος είναι στην Ελλάδα όπου πραγματοποιεί το session των προπονήσεών του.

Το Σάββατο (13/12) ο νεαρός Νο.1 της Ευρώπης παρευρέθηκε στο club της αθηναϊκή ριβιέρας για να κάνει προπόνηση. Εκεί, συναντήθηκε με το ίνδαλμά του, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον οποίο μοιράστηκαν μαζί στιγμές στο γυμναστήριο και φωτογραφήθηκαν.

Ξεκάθαρα ενθουσιασμένος ήταν ο Παγώνης, ο οποίος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανήρτησε τη φωτογραφία μαζί με τον Νόλε. «Μία απίστευτη ημέρα» έγραψε στη λεζάντα ο 14χρονος τενίστας.