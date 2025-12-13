ΟΦΗ - Πανσερραϊκός: Ο Σαλσέδο έβαλε μπροστά τους Κρητικούς
Ο ΟΦΗ στο 16' άνοιξε το σκορ κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Σε σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλες, ο Έντι Σαλσέδο στην κίνηση έκανε το 1-0.
Το γκολ του ΟΦΗ
Νωρίτερα, ο Πανσερραϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί.
Στο 4' ο Μπρουκς μπήκε στην περιοχή, επιχείρησε να περάσει τον Κρίσμανιτς και ο στόπερ του ΟΦΗ με το χέρι τον εμπόδισε. Ο Κατοίκος έδειξε την άσπρη βούλα και ο Αλέκσα Μάρας ανέλαβε την εκτέλεση.
Το χτύπημά του, όμως, ήταν κακό, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ και οι Σερραίοι έχασαν την ευκαιρία να προηγηθούν και να προσθέσουν περισσότερη πίεση στον ΟΦΗ.
Το πέναλτι που έχασε ο Πανσερραϊκός.
