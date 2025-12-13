Ο ΟΦΗ στο 16' έκανε το 1-0 εναντίον του Πανσερραϊκού με τον Σαλσέδο.

Ο ΟΦΗ στο 16' άνοιξε το σκορ κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Σε σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλες, ο Έντι Σαλσέδο στην κίνηση έκανε το 1-0.

Το γκολ του ΟΦΗ

Νωρίτερα, ο Πανσερραϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί.

Στο 4' ο Μπρουκς μπήκε στην περιοχή, επιχείρησε να περάσει τον Κρίσμανιτς και ο στόπερ του ΟΦΗ με το χέρι τον εμπόδισε. Ο Κατοίκος έδειξε την άσπρη βούλα και ο Αλέκσα Μάρας ανέλαβε την εκτέλεση.

Το χτύπημά του, όμως, ήταν κακό, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ και οι Σερραίοι έχασαν την ευκαιρία να προηγηθούν και να προσθέσουν περισσότερη πίεση στον ΟΦΗ.

Το πέναλτι που έχασε ο Πανσερραϊκός.



