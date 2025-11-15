Παγώνης: Παρθενικός τίτλος σε ITF

Δημήτρης Μύτικας
Ραφαήλ Παγώνης, ITF
Τον πρώτο του τίτλο σε κατηγορία ITF τουρνουά J30 κατέκτησε ο Ραφαήλ Παγώνης, στη διοργάνωση που έλαβε χώρα στην Αθήνα...

Τους 9+1 τίτλους στη σεζόν έφτασε ο Ραφαήλ Παγώνης, επικρατώντας του Άλκη Μιχαλακόπουλου στον τελικό του τουρνουά J30 με 3-6, 6-3, 7-5. Αυτό είναι το παρθενικό τρόπαιο που κερδίζει ο νεαρός Έλληνας τενίστας σε κατηγορία ITF.

Όπως μαρτυρά το τελικό σκορ, ο Παγώνης χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μία δύσκολη ανατροπή απέναντι στο Νο.1 του ταμπλό. Βρέθηκε πίσω στα σετ με 6-3, ενώ στο δεύτερο σετ... απάντησε με το ίδιο σκορ για να στείλει τον τελικό σε decider set.

Το τέλος ήταν αρκετά δραματικό. Ο Παγώνης έκανε το break στο 5ο game (3-2), διατηρώντας το προβάδισμά του έως το 9ο game. Σερβίροντας για την κατάκτηση του τίτλου ο 13χρονος δέχθηκε break από τον Μιχαλακόπουλο (5-5), αλλά με νέο break πήρε εκ νέου προβάδισμα (6-5).

 

Όταν σέρβιρε ξανά για την κατάκτηση του τίτλου, ο Ραφαήλ Παγώνης δεν λάθεψε και με το 7-5 έκλεισε το σετ πανηγυρίζοντας τη νίκη και συνάμα τον πρώτο του τίτλο σε ITF κατηγορία.

Η πορεία του Παγώνη προς τον τίτλο

  • R1: Φεντερίκο Ντελά Κόρτε (Ιταλία) 6-4, 6-3
  • R2: Τσέζαρε Κατάνεο (Ιταλία) 6-2, 6-4
  • QF: Παναγιώτης-Γεράσιμος Γραμματικάκης 6-2, 6-4
  • SF: Μαρίνος Καρνιάτης 6-3, 6-2
  • F: Άλκης Μιχαλακόπουλος 3-6, 6-3, 7-5
