ΟΦΗ - Πανσερραϊκός: Άστοχο το πέναλτι του Μάρας!
Ο Πανσερραϊκός μόλις στο 4' κέρδισε πέναλτι στο ματς με τον ΟΦΗ.
Ο Μπρουκς μπήκε στην περιοχή, επιχείρησε να περάσει τον Κρίσμανιτς και ο στόπερ του ΟΦΗ με το χέρι τον εμπόδισε. Ο Κατοίκος έδειξε την άσπρη βούλα και ο Αλέκσα Μάρας ανέλαβε την εκτέλεση.
Το χτύπημά του, όμως, στο 6ο λεπτό ήταν κακό, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ και οι Σερραίοι έχασαν την ευκαιρία να προηγηθούν και να προσθέσουν περισσότερη πίεση στον ΟΦΗ.
Το πέναλτι που έχασε ο Πανσερραϊκός.
Στο 8ο λεπτό ο Πανσερραϊκός άγγιξε ξανά το 1-0, αλλά ο Λίλο απέκρουσε το πλασέ του Τσαούση από το ύψος του πέναλτι.
