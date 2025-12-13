Ο Πανσερραϊκός έχασε την ευκαιρία για το 1-0 εναντίον του ΟΦΗ, αφού ο Μάρας αστόχησε σε πέναλτι.

Ο Πανσερραϊκός μόλις στο 4' κέρδισε πέναλτι στο ματς με τον ΟΦΗ.

Ο Μπρουκς μπήκε στην περιοχή, επιχείρησε να περάσει τον Κρίσμανιτς και ο στόπερ του ΟΦΗ με το χέρι τον εμπόδισε. Ο Κατοίκος έδειξε την άσπρη βούλα και ο Αλέκσα Μάρας ανέλαβε την εκτέλεση.

Το χτύπημά του, όμως, στο 6ο λεπτό ήταν κακό, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ και οι Σερραίοι έχασαν την ευκαιρία να προηγηθούν και να προσθέσουν περισσότερη πίεση στον ΟΦΗ.

Το πέναλτι που έχασε ο Πανσερραϊκός.

Στο 8ο λεπτό ο Πανσερραϊκός άγγιξε ξανά το 1-0, αλλά ο Λίλο απέκρουσε το πλασέ του Τσαούση από το ύψος του πέναλτι.



