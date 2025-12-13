Πάτησε τετράδα η ασταμάτητη Χόφενχαϊμ, διατηρώντας προβάδισμα από την Άιντραχτ. «Διπλό» για τη Βόλφσμπουργκ παρά το αυτογκόλ Κουλιεράκη κι απομάκρυνση από την επικίνδυνη ζώνη.

Χόφενχαϊμ - Αμβούργο 4-1

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Χόφενχαϊμ το ραντεβού απέναντι στο Αμβούργο, το οποίο διέλυσε με 4-1 και παρέμεινε σε τροχιά Champions League. Τα γκολ των Πρόμελ (8΄) και Καμπάκ (31΄) έχτισαν τα θεμέλια της νίκης των γηπεδούχων, οι οποίοι εκτόξευσαν το σκορ σε επίπεδα θριάμβου με υπογραφές των Λεμπερλέ (65΄) και Ασλάνι (72΄). Το μόνο που κατάφεραν οι Δεινόσαυροι ήτα να πετύχουν το γκολ της τιμής με αυτογκόλ του Φιλίπε στις καθυστερήσεις.

Γκλάντμπαχ - Βόλφσμπουργκ 1-3

Παρά την άτυχη στιγμή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, ο οποίος σημείωσε αυτογκόλ, η Βόλφσμπουργκ πέρασε από την έδρα της Γκλάντμπαχ (1-3) και απομακρύνθηκε από την ζώνη του υποβιβασμού. Οι Λύκοι προηγήθηκαν αρχικά με τον Βίμερ στο 4', προτού ο Κουλιεράκης με κεφαλιά στείλει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Η Βόλφσμπουργκ «χτύπησε» δις πριν το ημίχρονο με τους Αμούρα (30') και Βίμερ (34') δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Η Γκλάντμπαχ πίεσε για να επιστρέψει στο ματς, είχε και δοκάρι στο β' μέρος, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Ζανκτ Πάουλι - Χάιντενχαϊμ 2-1

Νίκη-οξυγόνο για την Ζαντκ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα, η πρώτη της στην Bundesliga από τα μέσα Σεπτέμβρη και μάλιστα με δέκα παίκτες! «Θύμα» της η Χάιντεχαϊμ, την οποία «λύγισε» με 2-1 και την προσπέρασε στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Κάαρς έβαλε μπροστά την Ζανκτ Πάουλι στο 35', ωστόσο οι ισορροπίες άλλαξαν πριν το ημίχρονο μετά την αποβολή του Σμιθ. Παρ' όλα αυτά, οι γηπεδούχοι βρήκαν και δεύτερο τέρμα, ξανά με τον Κάαρς, στο 53' κάνοντας σημαντικό βήμα νίκης. Το ματς μετατράπηκε σε μονόλογο της Χάιντενχαϊμ που μείωσε άμεσα με τον Πιέρινγκερ(64'), χωρίς όμως να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Δεν αγωνίστηκε ο Σάλιακας.

Άιντραχτ - Άουγκσμπουργκ 1-0

Επιστροφή στις νίκες για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία λύγισε με 1-0 την Άουγκσμπουργκ του (βασικού) Δημήτρη Γιαννούλη και βρέθηκε στην 5η θέση της Bundesliga. Το γκολ που έκρινε το ματς ήρθε από τον Ντοάν στο 68΄, με τους Αετούς να παίρνουν το τρίποντο και να διατηρούνται σε ευρωπαϊκή τροχιά.